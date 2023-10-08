حماسه حماس
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حمله گروه حماس به شهرکهای صهیونیستنشین حماسهای تاریخی رقم زده است. دستگاههای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در برابر این عملیات که طوفان الاقصی نام دارد کاملا غافلگیر شد. اسیر کردن شمار زیادی از نظامیان صهیونیست و به هلاکت رساندن شمار دیگر کابوس اسرائیل را محقق کرد. به دنبال این عملیات موفق، حس ناامنی و ناامیدی در بین صهیونیستها بسیار تشدید شده و این مسئله می تواند روند مهاجرت معکوس را تشدید کند. گروه بین الملل خبرگزاری مهر در پروندهای با عنوان«حماسه حماس؛ پرونده ویژه عملیات طوفان الاقصی» نگاهی به ابعاد مختلف این عملیات داشته است.