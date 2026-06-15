این پرونده با عنوان «این خانه عزادار حسین علیه‌السلام است» به سراغ مکتوباتی می‌رود که محرم را نه صرفاً به‌مثابه یک مناسبت تقویمی، بلکه به‌عنوان یک جریان ماندگار ثبت کرده‌اند؛ آثاری که هر یک از زاویه‌ای متفاوت، به واقعه کربلا و آیین‌های عزاداری نگریسته‌اند و تلاش کرده‌اند بخشی از این حافظه تاریخی و فرهنگی را در قالب کلمه بازآفرینی کنند.

در این مجموعه، کتاب‌ها تنها متون مکتوب نیستند؛ هر اثر، روایتی است از مواجهه انسان با سوگ، تاریخ و معنا. گاه این روایت‌ها در سکوتی سنگین شکل گرفته‌اند و گاه در هیاهوی عاطفیِ تجربه‌ای جمعی، اما در همه آن‌ها، ردّی از پیوند میان گذشته و اکنون دیده می‌شود.