روایتی از کودکی که پای سند مظلومیت کربلا را امضا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نام حضرت علی‌اصغر(ع) برای بسیاری از مخاطبان، بیش از هر چیز با تصویر طفل شیرخواره‌ای گره خورده که در واپسین لحظات عاشورا، در آغوش امام حسین(ع) به میدان آمد و با تیری که بر گلویش نشست، به یکی از ماندگارترین نمادهای مظلومیت کربلا تبدیل شد. اما آیا می‌توان از زندگی کوتاه این کودک، تنها به عنوان بخشی از یک روایت تاریخی یاد کرد؟ آیا ماجرای علی‌اصغر(ع) صرفاً یک روضه و یک سوگنامه است یا می‌توان از دل آن، به پرسش‌های تربیتی و انسانی امروز نیز پاسخ داد؟

سید علی‌اصغر علوی، نویسنده و پژوهشگر دینی، در کتاب «امضای کوچک؛ کتابی برای حضرت علی‌اصغر(ع)، نکته‌ها، درس‌ها و آموزه‌های تربیتی امروزی‌اش» تلاش کرده است از زاویه‌ای متفاوت به این شخصیت بنگرد؛ زاویه‌ای که از مرثیه آغاز نمی‌شود، بلکه با یک پرسش کلیدی شکل می‌گیرد: «علی‌اصغر چگونه علی‌اصغر شد؟»

کوچک‌ترین سرباز، بزرگ‌ترین پرسش

در نگاه نخست، شاید پرداختن به زندگی کودکی شش‌ماهه در میان انبوه شخصیت‌های واقعه عاشورا، پرسشی عجیب به نظر برسد. اما نویسنده معتقد است همان‌گونه که اعتبار یک سند به امضای پای آن وابسته است، حادثه عاشورا نیز با امضای کوچک علی‌اصغر(ع) هویتی تازه یافته است.

به همین دلیل، کتاب تلاش می‌کند از نگاه صرفاً تاریخی فاصله بگیرد و زندگی حضرت علی‌اصغر(ع) را به مثابه دریچه‌ای برای فهم مفاهیمی چون تربیت، محیط خانواده، وراثت، نام‌گذاری، سبک زندگی و حتی روان‌شناسی رشد مورد بررسی قرار دهد.

عاشورا؛ فقط یک واقعه تاریخی نیست

یکی از نکاتی که نویسنده بر آن تأکید می‌کند، ضرورت عبور از نگاه صرفاً تاریخی به عاشوراست. از نگاه او، تاریخ و جغرافیا تنها مقدمه فهم این واقعه هستند و نباید عاشورا را در محدوده سال ۶۱ هجری متوقف کرد.

علوی تلاش می‌کند پرسش‌های امروزی را در برابر واقعه کربلا قرار دهد. او معتقد است هر عنصر عاشورا، حتی کودکان آن، ظرفیت تأمل و بازخوانی دارند و می‌توان از خلال آن‌ها به مفاهیم عمیق‌تری رسید. به همین دلیل، «امضای کوچک» صرفاً به روایت شهادت حضرت علی‌اصغر(ع) نمی‌پردازد، بلکه به دنبال کشف عواملی است که چنین شخصیتی را در دامان خانواده‌ای خاص و در محیطی ویژه پرورش داد.

علی‌اصغر(ع) چگونه علی‌اصغر(ع) شد؟

شاید مهم‌ترین بخش کتاب، همین پرسش باشد. نویسنده در بخش نخست اثر، با نگاهی تحلیلی، به سراغ زمینه‌های شکل‌گیری شخصیت حضرت علی‌اصغر(ع) می‌رود.

او معتقد است هیچ پدیده‌ای در خلأ شکل نمی‌گیرد و حتی کوتاه‌ترین زندگی‌ها نیز محصول مجموعه‌ای از عوامل تربیتی، محیطی و خانوادگی هستند. در این بخش، مفاهیمی مانند تأثیر خانواده، نقش وراثت، اهمیت نام‌گذاری، جایگاه پدر و مادر و فضای رشد کودک مورد توجه قرار گرفته است.

علوی بر این باور است که اگر علی‌اصغر(ع) فرصت حیات بیشتری پیدا می‌کرد، همان‌گونه که برخی مقاتل اشاره کرده‌اند، به علی‌اکبری دیگر تبدیل می‌شد؛ زیرا ریشه‌های تربیتی و خانوادگی این ظرفیت را در خود داشت.

کلاس تربیت در گهواره‌ای کوچک

یکی از ویژگی‌های متفاوت کتاب، پیوند دادن مباحث تربیتی و روان‌شناسی رشد با زندگی حضرت علی‌اصغر(ع) است. نویسنده معتقد است بسیاری از مباحثی که امروزه در حوزه تربیت کودک و روان‌شناسی رشد مطرح می‌شوند، می‌توانند در پرتو زندگی خاندان امام حسین(ع) مورد بازخوانی قرار گیرند.

از مسئله نام‌گذاری گرفته تا تأثیر محیط خانواده و حتی نقش محبت و ارتباط عاطفی والدین، همگی موضوعاتی هستند که نویسنده با زبانی ساده و تحلیلی به آن‌ها پرداخته است.

همین مسئله باعث شده «امضای کوچک» از قالب یک کتاب صرفاً آیینی فاصله بگیرد و به اثری تبدیل شود که مخاطب امروز نیز می‌تواند با آن ارتباط برقرار کند.

از زمین تا آسمان

ساختار کتاب در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست، نگاهی تحلیلی و زمینی به زندگی حضرت علی‌اصغر(ع) دارد و بیشتر بر جنبه‌های تربیتی و اجتماعی تمرکز می‌کند.

اما در بخش دوم، نویسنده از این نگاه فاصله می‌گیرد و وارد فضایی عرفانی و عاطفی می‌شود. در این بخش، علی‌اصغر(ع) دیگر صرفاً موضوع یک تحلیل نیست، بلکه به عنوان نماد معصومیت عاشورا و یکی از جلوه‌های معنوی کربلا مورد توجه قرار می‌گیرد.

این بخش با زبان مرثیه و تأمل‌های معرفتی همراه است و تلاش می‌کند مخاطب را به درنگی دوباره در معنای این حادثه دعوت کند.

گریه‌ای که رجز بود

در بخشی از کتاب، نویسنده از گریه حضرت علی‌اصغر(ع) به عنوان حماسی‌ترین گریه تاریخ یاد می‌کند. از نگاه او، کودک شیرخواره کربلا، اگرچه واژه‌ای بر زبان نداشت، اما در نهایت عطش، رجز خود را با گریه‌ای خاموش خواند.

او از علی‌اصغر(ع) به عنوان «باب‌الحوائجی دیگر» یاد می‌کند؛ کودکی که پس از حضرت عباس(ع)، مشک دیگری به میدان آورد؛ مشکی که از اشک و عطش پر شده بود.

این نگاه شاعرانه و ادبی، یکی از ویژگی‌های کتاب است و باعث شده متن، علاوه بر جنبه‌های تحلیلی، رنگ و بویی عاطفی و معنوی نیز پیدا کند.

امضای پایان عاشورا

عنوان کتاب نیز بر پایه همین نگاه شکل گرفته است. نویسنده معتقد است همان‌گونه که اعتبار یک سند به امضای آن وابسته است، واقعه عاشورا نیز با شهادت حضرت علی‌اصغر(ع) به اوج مظلومیت خود رسید.

از این منظر، علی‌اصغر(ع) امضای کوچک اما هویت‌بخش عاشوراست؛ امضایی که اگرچه کوچک به نظر می‌رسد، اما بزرگ‌ترین پیام‌های انسانی و معنوی را در دل خود جای داده است.

روضه‌ای برای امروز

«امضای کوچک» تنها برای مخاطبان علاقه‌مند به تاریخ عاشورا نوشته نشده است. این اثر تلاش دارد میان مسائل امروز و واقعه کربلا پلی برقرار کند. نویسنده می‌کوشد نشان دهد که عاشورا فقط مجموعه‌ای از خاطرات تاریخی نیست، بلکه می‌تواند به پرسش‌های انسان معاصر درباره تربیت، خانواده، سبک زندگی و معنای زیستن نیز پاسخ دهد.

از همین رو، این کتاب را می‌توان ترکیبی از پژوهش دینی، تأملات تربیتی و نگاهی عرفانی دانست؛ اثری که از کنار گهواره کوچک حضرت علی‌اصغر(ع)، به سراغ پرسش‌های بزرگ انسان امروز می‌رود.

شاید مهم‌ترین ویژگی «امضای کوچک» همین باشد که مخاطب را از نگاه صرفاً سوگوارانه فاصله می‌دهد و او را به تأمل در این پرسش دعوت می‌کند که چگونه کودکی با عمر کوتاه، توانست قرن‌ها بعد همچنان موضوع گفت‌وگو، پژوهش و الهام باشد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

قاتلش عقبه‌بن‌بشر یا حرمله، مادرش رباب بود. در حالی که حضرت نشسته بودند، روی دامن حضرت او را نشاندند و یا خودش آمد و روی دامن حضرت نشست. بعد از شهادت، حضرت بر او نماز گزارد و بین کشته‌ها او را قرار داد. عبدالله زیر یک سال و شیرخواره بوده است. حضرت آمد از کنار خیمه و از دست حضرت زینب(س) او را گرفتند تا با او وداع کنند و آن‌جا با تیر حرمله شهید شد.

مادر این طفل حضرت رباب(س) است. حضرت او را به دست حضرت زینب(س) دادند و ظاهرا امام سجاد وقت دفن ابدان مطهر، او را پایین پای امام دفن کردند. طفل شیرخوار دیگر طفل یک‌روزه‌ای است که حضرت برایش اذان و اقامه گفتند و طبق برخی نقل‌ها مثل سبط ابن‌جوزی، حضرت او را مقابل دشمن بر دست بلند کرد و بعد از شهادت به پشت خیمه‌ها بردند و دفن کردند.

«امضای کوچک» نوشته سیدعلی اصغر علوی در۲۴۸ صفحه و از سوی انتشارات سدید منتشر شده است.