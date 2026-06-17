به گزارش خبرگزاری مهر، افشین علا، شاعر با فرارسیدن روزهای سوگواری ماه محرم، شعری در فضای مجازی با عنوان «یا حسین» منتشر کرد که در ادامه میخوانید:
«یا حسین»
ای بیکفن که بر کفن خلق، نام توست
شاهی اگر نشسته به تختی، غلام توست
سرچشمه تداوم دین بر زمین پست
از ارتفاع حنجره تشنهکام توست
هر جا که جادهای و سواری و مقصدی است
درگیر شرم، از سفر ناتمام توست
«زخم از ستاره بر تنت افزون» و آسمان
با سیل اشک در صدد التیام توست
آتش چگونه شرم ندارد ز سوختن
وقتی که خاندان نبی در خیام توست
شش گوشه است قبر تو زیرا که دستها
از هر طرف دراز به شوق سلام توست
مشک برادر تو اگر شد تهی ز آب
این اشکها مقدمه انتقام توست...
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