به گزارش خبرگزاری مهر، افشین علا، شاعر با فرارسیدن روزهای سوگواری ماه محرم، شعری در فضای مجازی با عنوان «یا حسین» منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:

«یا حسین»

ای بی‌کفن که بر کفن خلق، نام توست

شاهی اگر نشسته به تختی، غلام توست

سرچشمه‌ تداوم دین بر زمین پست

از ارتفاع حنجره‌ تشنه‌کام توست

هر جا که جاده‌ای و سواری و مقصدی‌ است

درگیر شرم، از سفر ناتمام توست

«زخم از ستاره بر تنت افزون» و آسمان

با سیل اشک در صدد التیام توست

آتش چگونه شرم ندارد ز سوختن

وقتی که خاندان نبی در خیام توست

شش گوشه است قبر تو زیرا که دست‌ها

از هر طرف دراز به شوق سلام توست

مشک برادر تو اگر شد تهی ز آب

این اشک‌ها مقدمه‌ انتقام توست...