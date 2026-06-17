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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

ای بی‌کفن که بر کفن خلق، نام توست

ای بی‌کفن که بر کفن خلق، نام توست

افشین علا با فرارسیدن ایام سوگواری محرم الحرام، شعری برای سرور و سالار شهیدان سروده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین علا، شاعر با فرارسیدن روزهای سوگواری ماه محرم، شعری در فضای مجازی با عنوان «یا حسین» منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:

«یا حسین»

ای بی‌کفن که بر کفن خلق، نام توست

شاهی اگر نشسته به تختی، غلام توست

سرچشمه‌ تداوم دین بر زمین پست

از ارتفاع حنجره‌ تشنه‌کام توست

هر جا که جاده‌ای و سواری و مقصدی‌ است

درگیر شرم، از سفر ناتمام توست

«زخم از ستاره بر تنت افزون» و آسمان

با سیل اشک در صدد التیام توست

آتش چگونه شرم ندارد ز سوختن

وقتی که خاندان نبی در خیام توست

شش گوشه است قبر تو زیرا که دست‌ها

از هر طرف دراز به شوق سلام توست

مشک برادر تو اگر شد تهی ز آب

این اشک‌ها مقدمه‌ انتقام توست...

کد مطلب 6862867
زهرا اسكندری

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