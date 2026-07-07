به گزارش خبرنگار مهر، واقعه عاشورا در نگاه بسیاری از مسلمانان، نقطه اوج مبارزه امام حسین(ع) با حکومت اموی است؛ اما آیا این مبارزه با شهادت امام سوم شیعیان پایان یافت؟ آیا دیگر امامان شیعه پس از عاشورا تنها به عبادت، تعلیم و تربیت شاگردان پرداختند یا مسیر مبارزه را با شیوههایی متناسب با شرایط زمان خود ادامه دادند؟ کتاب «همرزمان حسین(ع)» که مجموعه سخنرانیهای رهبر شهید در محرم سال ۱۳۵۱ است، پاسخی متفاوت به این پرسشها ارائه میدهد و تصویری منسجم از زندگی سیاسی و اجتماعی ائمه معصومین(ع) ترسیم میکند.
این اثر که توسط انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده، دربردارنده ده سخنرانی رهبر انقلاب در هیئت انصارالحسین(ع) تهران است؛ سخنرانیهایی که در فضای سیاسی دوران پهلوی ایراد شد و با نگاهی تحلیلی، تاریخ امامت را نه مجموعهای از زندگیهای جداگانه، بلکه حلقههای متصل یک جریان مستمر معرفی میکند.
هیئتی که پایگاه اندیشه انقلابی بود
محرم سال ۱۳۵۱، فضای سیاسی ایران همچنان زیر سایه حکومت پهلوی قرار داشت و بسیاری از محافل مذهبی، به بستری برای طرح مباحث دینی و اجتماعی تبدیل شده بودند. هیئت انصارالحسین(ع) تهران نیز از جمله هیئتهایی بود که بسیاری از مبارزان و نیروهای مذهبی در آن حضور پیدا میکردند.
رهبر شهید انقلاب که در آن سالها از روحانیان فعال و شناختهشده جریان مبارزه با رژیم پهلوی بودند، از سوم تا دوازدهم محرم هر روز در این هیئت درباره سیره سیاسی ائمه(ع) سخن گفتند. این سخنرانیها بعدها با عنوان «همرزمان حسین(ع)» گردآوری و منتشر شد؛ اثری که امروز یکی از منابع مهم برای شناخت نگاه ایشان به تاریخ امامت به شمار میرود.
آنچه این سخنرانیها را متمایز میکند، صرفاً پرداختن به تاریخ نیست، بلکه تلاش برای ارائه تحلیلی منسجم از اهداف، روشها و مبارزات ائمه شیعه در طول بیش از دو قرن است.
«انسان ۲۵۰ ساله»، نگاهی متفاوت به تاریخ امامت
محوریترین مفهوم کتاب، نظریه «انسان ۲۵۰ ساله» است؛ اصطلاحی که رهبر شهید نخستین بار در دهه ۵۰ مطرح کردند و بعدها به یکی از شناختهشدهترین مباحث فکری ایشان تبدیل شد.
بر اساس این نگاه، اگر زندگی همه امامان شیعه از امیرالمؤمنین علی(ع) تا امام حسن عسکری(ع) در کنار یکدیگر قرار گیرد، گویی با زندگی یک انسان روبهرو هستیم که طی حدود ۲۵۰ سال، یک هدف مشخص را دنبال کرده است. در این تحلیل، تفاوت روش امام حسن(ع)، قیام امام حسین(ع)، فعالیت علمی امام باقر(ع)، نهضت فرهنگی امام صادق(ع) یا مقاومت امام کاظم(ع)، به معنای تفاوت در هدف نیست؛ بلکه هر امام متناسب با شرایط زمان خود، شیوهای متفاوت برای تحقق یک مأموریت واحد برگزیده است.
کتاب با تکیه بر این نظریه، تلاش میکند نشان دهد که مبارزه با انحراف، حفظ اسلام اصیل و زمینهسازی برای تشکیل جامعه اسلامی، محور مشترک زندگی همه ائمه(ع) بوده است.
بازخوانی چهرهای کمتر دیده شده از ائمه(ع)
یکی از نکات مورد تأکید نویسنده، نقد نگاههایی است که ائمه(ع) را تنها شخصیتهایی اهل عبادت، زهد و تعلیم معرفی کردهاند و نقش سیاسی و اجتماعی آنان را نادیده گرفتهاند.
در این کتاب استدلال میشود که اگر امامان شیعه تنها به فعالیتهای فردی و معنوی مشغول بودند، چرا حکومتهای وقت آنان را تحت فشار قرار دادند، بارها زندانی کردند و بسیاری از آنان به شهادت رسیدند؟
رهبر شهید با استناد به منابع تاریخی و روایی، این پرسش را مطرح میکنند که شدت برخورد خلفای اموی و عباسی با ائمه(ع)، خود گواهی بر نقش اثرگذار آنان در عرصه سیاست و جامعه است. از همین رو، زندگی هر یک از امامان باید در بستر شرایط سیاسی زمان خود مطالعه شود، نه صرفاً در قالب روایات اخلاقی و عبادی.
بخش مهمی از مباحث کتاب به بررسی دورهای اختصاص دارد که از امام سجاد(ع) آغاز میشود و تا امام کاظم(ع) ادامه پیدا میکند؛ دورهای که به باور نویسنده، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
در این تحلیل، امام سجاد(ع) تنها راوی دعاهای صحیفه سجادیه نیست، بلکه شخصیتی است که پس از عاشورا، با شیوهای متناسب با شرایط اختناق، مسیر مبارزه را ادامه میدهد. پس از ایشان نیز امام باقر(ع) و امام صادق(ع) با گسترش فعالیتهای علمی، شبکهای گسترده برای تبیین معارف اسلامی و تربیت نیروهای مؤمن ایجاد میکنند؛ اقدامی که از نگاه نویسنده، بخشی از همان مبارزه مستمر با حکومتهای وقت محسوب میشود.
رهبر شهید در این سخنرانیها همچنین به زندگی امام کاظم(ع) میپردازند و با اشاره به سالهای طولانی زندان آن حضرت، تلاش میکنند تصویری متفاوت از مبارزات ایشان ارائه دهند؛ مبارزاتی که اگرچه کمتر از قیام عاشورا جلوه بیرونی داشت، اما در امتداد همان مسیر ارزیابی میشود.
تقیه، مبارزه و روایت دیگری از تاریخ ائمه(ع)
یکی از مباحثی که در چند جلسه از این سلسله سخنرانیها مورد توجه قرار میگیرد، مفهوم «تقیه» است؛ مفهومی که نویسنده معتقد است در طول زمان گاه بهدرستی فهم نشده است. در این کتاب، تقیه نه به معنای کنارهگیری از مسئولیتهای اجتماعی، بلکه بهعنوان شیوهای هوشمندانه برای حفظ جریان مبارزه در شرایط اختناق معرفی میشود. رهبرشهید با استناد به نمونههایی از زندگی ائمه(ع)، توضیح میدهند که هر تصمیم آنان متناسب با شرایط سیاسی زمان خود اتخاذ شده و هدف مشترک همه این اقدامات، حفظ اسلام و تداوم مسیر امامت بوده است.
در ادامه، نویسنده به موضع ائمه(ع) در قبال قیامهای علویان و امامزادگان میپردازد و با بررسی برخی روایات تاریخی، نسبت میان این حرکتها و راهبرد کلی ائمه را تحلیل میکند. در این بخش، قیام زید بن علی و موضع امام صادق(ع) نسبت به آن نیز بررسی میشود؛ موضوعی که همواره از مباحث مهم تاریخ تشیع بوده است.
ائمه(ع)، تنها معلمان دین نبودند
یکی از تفاوتهای این کتاب با بسیاری از آثار تاریخی، تأکید بر نقش اجتماعی و سیاسی ائمه(ع) است. نویسنده معتقد است اگر زندگی امامان تنها در قالب نقل فضایل اخلاقی، عبادت و آموزش احکام روایت شود، بخش مهمی از حقیقت تاریخی آنان نادیده گرفته خواهد شد.
بر همین اساس، در بخشهای مختلف کتاب، برخورد خلفای اموی و عباسی با امامان شیعه بررسی میشود؛ از محدودیتهای سیاسی و فشارهای امنیتی گرفته تا زندان و شهادت برخی از ائمه. نویسنده این برخوردها را نشانهای از نقش اثرگذار آنان در جامعه میداند و معتقد است اگر ائمه(ع) صرفاً شخصیتهایی منزوی بودند، حکومتهای وقت چنین حساسیتی نسبت به آنان نشان نمیدادند.
از همین منظر، کتاب به نقش شبکه شاگردان، وکلا، راویان حدیث و حتی شاعران متعهد نیز اشاره میکند و نشان میدهد این ظرفیتها چگونه در تبیین معارف اسلامی و مقابله با تبلیغات حکومتهای وقت به کار گرفته میشدند.
ساختار کتاب بر اساس ده سخنرانی تنظیم شده است. جلسه نخست به تبیین مفهوم امامت و ضرورت شناخت صحیح امام اختصاص دارد. در جلسات بعدی، مباحثی همچون جایگاه امام، وظایف ائمه، نظریه «انسان ۲۵۰ ساله» و تقسیمبندی دوران امامت مطرح میشود.
بخش قابل توجهی از کتاب نیز به تحلیل زندگی امام سجاد(ع)، امام باقر(ع)، امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) اختصاص دارد؛ امامانی که در نگاه نویسنده، هر یک با روشی متفاوت، همان مسیر مبارزهای را ادامه دادند که در عاشورا به اوج خود رسید. همچنین در جلسات پایانی، موضوعاتی مانند نقش امامزادگان انقلابی، رابطه ائمه با شاعران متعهد، برخورد آنان با عالمان وابسته به حکومت و مفهوم تقیه مورد بررسی قرار میگیرد.
اگرچه این مباحث در قالب سخنرانی ارائه شدهاند، اما استناد فراوان به منابع تاریخی و روایی، کتاب را به اثری پژوهشی نزدیک کرده است. نویسنده در بسیاری از مباحث، تنها به بیان یک دیدگاه اکتفا نمیکند، بلکه با ارائه شواهد تاریخی تلاش میکند تحلیل خود را مستند سازد.
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