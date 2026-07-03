به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «چای روضهدم؛ درنگی در چای هیئت اباعبدالله الحسین(ع)» نوشته حجتالاسلام سید علیاصغر علوی و منتشرشده توسط انتشارات سدید، اثری است که از دل یک عنصر ساده و روزمره در فضای هیئت، یعنی چای، به لایههای عمیقتری از فرهنگ عزاداری، ارتباط اجتماعی و زیست هیئتی میرسد. این کتاب تلاش میکند نشان دهد که چگونه جزئیترین عناصر در مجالس امام حسین(ع) میتوانند حامل معناهای بزرگتر باشند؛ معناهایی که از صمیمیت و همنشینی آغاز میشود و تا شکلگیری یک شبکه فکری و فرهنگی امتداد پیدا میکند.
در فضای هیئت و مجالس روضه، برخی عناصر چنان بدیهی و روزمره به نظر میرسند که کمتر کسی به لایههای معنایی و اجتماعی آنها توجه میکند. «چای روضهدم» از جمله آثاری است که تلاش میکند از دل همین عنصر ساده و آشنا، به منظومهای از مفاهیم فرهنگی، ارتباطی و حتی فکری در بستر هیئت برسد؛ جایی که چای دیگر فقط یک نوشیدنی نیست، بلکه بهانهای برای گفتوگو، پیوند و شکلگیری یک زیست جمعی است.
این کتاب حاصل تجربه و همافزایی گروهی از خادمان و دغدغهمندان هیئت است؛ کسانی که کوشیدهاند از دل یک سنت جاری، تصویری تازه از کارکردهای اجتماعی و معرفتی هیئت ارائه دهند. در این نگاه، هیئت نه صرفاً محل سوگواری، بلکه بستری برای شکلگیری «گفتوگو»، «فهم مشترک» و «تبادل تجربه» است؛ امکانی که در دل آن حتی یک استکان چای نیز میتواند حامل معنا باشد.
چای؛ از پذیرایی تا پیوند اجتماعی
در ظاهر، چای در هیئت تنها بخشی از پذیرایی است؛ اما در منطق فرهنگی هیئت، این عنصر ساده به یکی از نشانههای مهم «پذیرش جمعی» تبدیل شده است. لحظهای که چای میان عزاداران دستبهدست میشود، در واقع نوعی مشارکت خاموش در یک تجربه مشترک در حال شکلگیری است.
«چای روضهدم» از همین نقطه آغاز میکند: از جایی که یک رفتار ساده، به یک زبان ارتباطی بدل میشود. زبانی که بدون نیاز به توضیح، نوعی صمیمیت، همدلی و همنشینی را تولید میکند. در این نگاه، هیئت نه فقط محل حضور افراد، بلکه محل «همنشینی معناها» است.
هیئت؛ از سوگواری تا اتاق فکر اجتماعی
یکی از ایدههای محوری کتاب، بازتعریف کارکرد هیئت بهعنوان یک «اتاق فکر جمعی» است. در این روایت، هیئت صرفاً فضای عاطفی و آیینی نیست، بلکه بستری برای شکلگیری گفتوگوهای جدی درباره مسائل فردی و اجتماعی نیز به شمار میرود.
نویسنده کتاب تلاش کرده است نشان دهد که چگونه در دل فضای روضه، امکان طرح پرسشهای بزرگ نیز وجود دارد؛ از نسبت دین و زندگی روزمره گرفته تا مسائل فرهنگی و اجتماعی. در این معنا، چای روضه تنها یک نوشیدنی پس از مراسم نیست، بلکه بهانهای برای ادامه یافتن گفتوگو پس از روضه است.
«الحسین یجمعنا»
در بخشهای مختلف کتاب، بر مفهوم «الحسین یجمعنا» تأکید شده است؛ مفهومی که بهعنوان یک منطق ارتباطی در هیئت تفسیر میشود. بر این اساس، امام حسین(ع) نه فقط محور عاطفی هیئت، بلکه نقطه اتصال شبکهای از انسانهاست که هر یک با تجربه و دغدغهای متفاوت گرد هم آمدهاند.
کتاب تلاش میکند نشان دهد که این گردهمایی، اگر صرفاً به حضور فیزیکی محدود بماند، بخشی از ظرفیت خود را از دست میدهد. بنابراین، پیشنهاد اصلی اثر آن است که این اجتماع باید به «گفتوگو» تبدیل شود؛ گفتوگویی که در آن تجربهها، ایدهها و مسائل واقعی زندگی نیز مطرح میشوند.
چای روضه؛ از عادت روزمره تا نماد فرهنگی
در «چای روضهدم»، چای بهعنوان یک نماد فرهنگی بازخوانی میشود. نمادی که در آن سادگی و عمق در کنار هم قرار گرفتهاند. این نوشیدنی ساده، در بستر هیئت تبدیل به نشانهای از صمیمیت، دسترسپذیری و بیتکلفی میشود؛ ویژگیهایی که خود بخشی از هویت هیئتهای مردمی هستند.
کتاب با نگاهی تحلیلی اما روایتمحور، نشان میدهد که چگونه همین عناصر به ظاهر کوچک، در شکلگیری تجربه جمعی نقش اساسی دارند. در واقع، چای در اینجا نه هدف، بلکه «واسطه» است؛ واسطهای برای شکلگیری ارتباط انسانی.
هیئت و زیست جمعی در جهان امروز
یکی از محورهای مهم کتاب، نسبت هیئت با جهان معاصر است. نویسندگان بر این باورند که در عصر ارتباطات و شبکههای اجتماعی، نیاز به فضاهای واقعی برای گفتوگو بیش از گذشته احساس میشود. هیئت در این نگاه، یکی از معدود فضاهایی است که هنوز امکان «حضور واقعی» را حفظ کرده است.
در این چارچوب، چای روضه نیز بخشی از همین زیست واقعی است؛ لحظهای که افراد نه در نقشهای مجازی، بلکه در یک تجربه مشترک انسانی کنار هم قرار میگیرند. این تجربه، به گفته کتاب، میتواند پایهای برای شکلگیری فهم مشترک و حتی حل مسائل اجتماعی باشد.
«چای روضهدم» حاصل تجربه جمعی گروهی از نویسندگان، خادمان و همراهان هیئت است. همین ویژگی باعث شده متن کتاب صرفاً یک اثر فردی نباشد، بلکه نوعی روایت چندصدایی از زیست هیئتی به شمار رود.
در این اثر، روایتها از دل تجربههای واقعی شکل گرفتهاند؛ تجربههایی که از شبهای روضه تا گفتگوهای پس از آن امتداد پیدا میکنند. همین پیوند میان تجربه و روایت، به کتاب حالتی زنده و غیرآکادمیک داده است.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
از همان سال اول دانشگاه رفاقتمان صمیمیتر شد، خیلی از بچههای دیگر هم دوستش داشتند، تقریباً با همه دمخور بود و همه با او دمخور. قبلاً هم رفاقت داشتیم، از شادی گرفته تا عزا و... همیشه با ما بود و الآن هم هست. موقع سختی و خستگی ارزش و قدرش رو بیشتر میدونستیم، با فقیر و غنی و باکلاس و بیکلاس یهجور بود. از همه مهمتر این بود که بچههیئتی هم بود و یکی از آرزوهای ما این بود که این موجود رو تو هیئت ببینیم، اصلاً اونجا یه جور دیگه بود؛ خیلی دوستداشتنی.
رفیقی که شاید بعضی وقتها خیلیها به بهانههای مختلف بهش گیر دادن تا حذف کنن، ولی من و خیلیهای دیگه جزو بامرامترینها حسابش میکنیم...
همون «چای» خودمون رو میگم، چیزی که یکی از ویژگیهای بارز و اصلی زندگیهای دانشجویی است، بهویژه اینکه تو محیطهایی مثل محیط ما و تو جمعهای امثال ما، این موجود زیبا یه تنه جای سیگار و قلیان و هزارتا زهرماری دیگه رو که متأسفانه تو بعضی از خوابگاههای دانشگاههای کشور کم رواج نداره، گرفته.
وقتی میخواستیم مفصل درس بخونیم، چای میخوردیم. وقتی اعصابمون خرد بود، چای میخوردیم، وقتی میخواستیم شببیداری بکشیم، چای... وقتی غذا سنگین یا کمکیفیت بود، چای... وقتی هیئت میرفتیم، از اصول کارمون چای هیئت بود. وقتی میخواستیم تفریح کنیم، چای... و همینطور چای... الآن هم افطاری دانشجویی اساس و بنیانش به چایی هستش!
به قول یکی از رفقا که به شوخی میگفت چای هم از نوشیدنیهای بهشتی هستش، خیلی هم شوخی بیراهی نمیکرد، بازم مرام و معرفت چای از خیلی از امثال ما در نسبت با اطرافیانمون شاید بیشتر باشه!
انشاءالله قسمت همه چاییهای پیادهروی نجف کربلا...
کتاب «چای روضهدم» نوشته حجت الاسلام سیدعلی اصغر علوی در ۱۵۴صفحه و از سوی انتشارات سدید منتشر شده است.
نظر شما