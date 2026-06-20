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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

امسال به نیابت تو گریه می‌کنیم!

امسال به نیابت تو گریه می‌کنیم!

همزمان با ایام محرم، شعر «مِثلی لا یبایع مثله» در رثای رهبر شهید انقلاب منتشر شد؛ شعری که داغ فقدان او را با سوگ عاشورا پیوند می‌زند.

به گزارش خبرگزاری مهر «مثْلِی لاَ یُبَایِعُ مِثْلَهُ»؛ سروده محمدعلی بیابانی و رضا تاجیک در رثای رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه، انتشار همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام است.

صاحب عزا، به ساحت تو گریه می‌کنیم

با اشک بی‌نهایت تو گریه می‌کنیم

روزیِ چشم گریه‌کنانت به دست توست

از چشمه عنایت تو گریه می‌کنیم

گفتی «لَاَندُبَنَّکَ یا جَدی الغَریب»

ما نیز با روایت تو گریه می‌کنیم

ای رهبر شهید، محرم رسیده است

داریم با حکایت تو گریه می‌کنیم

این اولین محرم بی‌توست، روضه‌دار!

امسال به نیابت تو گریه می‌کنیم

ای حسرت زیارت کرب‌وبلا به دل!

بر حسرت زیارت تو گریه می‌کنیم

کد مطلب 6865531
زینب آزاد

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