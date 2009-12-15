ناصر دهقانی تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری فردا در مسجد سلیمان به پایان میرسد و گروه به تهران میآیند، به زودی با انتخاب تدوینگر تدوین این فیلم سینمایی شروع میشود. محمدرضا دلپاک صداگذاری این فیلم سینمایی را انجام میدهد و محمدرضا درویشی برای آن موسیقی میسازد.
وی ادامه داد: فرم شرکت در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر را پر کردهایم و امیدواریم با طی مراحل فنی این فیلم سینمایی برای شرکت در این جشن ملی آماده شود.
عوامل این پروژه عبارتند از دستیار اول و برنامهریز: مسعود میمی، مجری طرح: منوچهر فضلی، مدیر تولید: مریم طالبی، مدیر فیلمبرداری: علیمحمد قاسمی، صدابرداری: صالحی، طراح صحنه و لباس: خورشید، دستیار دوم کارگردان: علی درخشنده، مدیر تدارکات: کاظم نادری، هماهنگی: داود جلالی.
فیلم سینمایی "دوباره پرواز کن" اولین تجربه سینمایی محمدعلی طالبی در سینمای دفاع مقدس است. طالبی پیشتر فیلمهای سینمایی "تیک تاک"، "چکمه" و "کیسه برنج" را کارگردانی کرده است.
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