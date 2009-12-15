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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۴

پایان فیلمبرداری/

درویشی برای "دوباره پرواز کن" موسیقی می‌سازد

درویشی برای "دوباره پرواز کن" موسیقی می‌سازد

محمدرضا درویشی برای فیلم سینمایی "دوباره پرواز کن" به کارگردانی محمدعلی طالبی موسیقی متن می‌سازد.

ناصر دهقانی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری فردا در مسجد سلیمان به پایان می‌رسد و گروه به تهران می‌آیند، به زودی با انتخاب تدوینگر تدوین این فیلم سینمایی شروع می‌شود. محمدرضا دلپاک صداگذاری این فیلم سینمایی را انجام می‌دهد و محمدرضا درویشی برای آن موسیقی می‌سازد.

وی ادامه داد: فرم شرکت در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر را پر کرده‌ایم و امیدواریم با طی مراحل فنی این فیلم سینمایی برای شرکت در این جشن ملی آماده شود.

عوامل این پروژه عبارتند از دستیار اول و برنامه‌ریز: مسعود میمی، مجری طرح: منوچهر فضلی، مدیر تولید: مریم طالبی، مدیر فیلمبرداری: علی‌محمد قاسمی، صدابرداری: صالحی، طراح‌ صحنه و لباس: خورشید، دستیار دوم کارگردان: علی درخشنده، مدیر تدارکات: کاظم نادری، هماهنگی: داود جلالی.

فیلم سینمایی "دوباره پرواز کن" اولین تجربه سینمایی محمدعلی طالبی در سینمای دفاع مقدس است. طالبی پیشتر فیلم‌های سینمایی "تیک تاک"، "چکمه" و "کیسه برنج" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1000813

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