آمادگی برای مدیریت تجارت غلات در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری که در راس هیئت عالیرتبه تجاری و سرمایهگذاری بخش خصوصی به قزاقستان سفر کرده بود در دیدار با امیرزاق شوکیف، معاون نخستوزیر قزاقستان بر رفع موانع و تسهیل فعالیت تجار ایرانی در قزاقستان تأکید کرد.
ایجاد شعبه بانک توسعه صادرات ایران در قزاقستان از مهمترین مواردی است که معاون نخستوزیر قزاقستان و وزیر بازرگانی کشورمان بر آن تاکید کردند.
مهدی غضنفری با تاکید بر همکاری با قزاقستان در قالب پیمانهای منطقهای و اتحادیهای تصریح کرد: ایجاد خط پروازی زمینه حضور تجار و بازرگانان بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی، صنعتی و تجارت قزاقستان فراهم میکند.
وزیر بازرگانی کشورمان خواستار تحقق یارانه 30 درصدی برای راهاندازی خط هوایی به شرکتهای حمل و نقل هوایی ایران شد و در ادامه ایجاد خط پروازی مستقیم بین ایران و قزاقستان در این دیدار مورد تصریح شد.
وی با تاکید بر متعادل سازی تعرفههای بازرگانی بین ایران و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری دو کشور گفت: فعالان ایرانی متشکل از گروههای متخصص در زمینه نفت و گاز، معدن، ساخت و تولید ماشینآلات کشاورزی و پروژههای راهسازی، آماده همکاری با قزاقستان هستند.
وی با اشاره به تامین گندم مورد نیاز ایران از قزاقستان در برخی سالها افزود: امسال ایران فراتر از نیازش گندم تولید کرده است اما آمادهایم بر اساس توافق استراتژیک تجارت غلات را در منطقه با کمک قزاقستان مدیریت کنیم.
وی افزود : این امر موجب میشود گندم قزاقستان با کمک ایران به دیگر کشورها از جمله عراق و افغانستان ترانزیت شود.
امیرزاق شوکیف، معاون نخستوزیر قزاقستان نیز با اشاره به سفر گذشته رییس جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان این سفر را در جهت تحکیم روابط دو کشور مثبت ارزیابی کرد و گفت: بعد از این سفر مبادلات تجاری دو کشور به بیش از 2 میلیارد دلار افزایش یافت و ایران از شرکای اصلی تجاری قزاقستان شد.
وی افزود: ما از راه دریای خزر با ایران ارتباط حمل و نقلی داریم و می خواهیم از این ظرفیت برای صادرات به دیگر نقاط دنیا استفاده کنیم.
شوکیف با بیان اینکه در پی صادرات بیشتر گندم مازاد بر تولید خود از طریق بندر امیرآباد در استان گلستان ایران هستیم، گفت: مسیر ایران راه منحصر به فرد برای صادرات گندم به عراق، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه است.
وی درباره ایجاد شعبه بانک توسعه صادرات ایران در قزاقستان نیز گفت: موضوع ایجاد این بانک را به ارگانهای مالی دستور دادهایم و آژانس نظارت مالی قزاقستان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
آمادگی بخش خصوصی ایران برای حضور در پروژههای ملی قزاقستان
مهدی غضنفری در دیدار با همتای قزاقی خود افزود: ایران و قزاقستان زمینههای لازم را برای توسعه روابط دوجانبه دارند و باید برنامه عملی برای روابط تجاری وسرمایه گذاری تدوین شود.
وزیر بازرگانی کشورمان افزود: بخش خصوصی ایران آماده است توانمندی های خود را درزمینه فنی، مهندسی ، راه سازی ، سرمایه گذاری و تجارت دراختیار قزاقستان قراردهد.
اسکشوف نیز در این دیدار گفت: در سالهای اخیر مبادلات تجاری دو کشور رشد کرده است هر چند بحران مالی جهانی بر این مبادلات تاثیرگذار بوده است.
وزیر تجارت و بازرگانی قزاقستان با بیان اینکه هماکنون 128 شرکت با سرمایه ایرانی در قزاقستان به ثبت رسیده است بر ضرورت ایجاد کمیته کاری دراین زمینه تاکید کرد.
اسکشوف به اتحادیه گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان اشاره کرد و گفت: ما درصددیم سیاست واحد تجارت خارجی را بعد از این اتحاد داشته باشیم.
وی افزود: از نظر سرمایهگذاری، ایرانیان میتوانند تولیدات خود در خاک قزاقستان را با این مقررات به روسیه صادر کنند.
وی افزود: ایران و قزاقستان میتوانند در زمینههای تولید فولاد، آلومینیوم، صنایع نفت و گاز، صنایع تبدیلی و کشاورزی، راه و ساختمان همکاری کنند.
اعلام آمادگی ایران برای اجرای طرحهای فنی- مهندسی و راهسازی در قزاقستان
مهدی غضنفری در دیدار با کاسیانوف، وزیر حمل ونقل وارتباطات قزاقستان خواستار توسعه ارتباطات دو کشور بر اساس وظایف تعیینشده از سوی روسای جمهور ایران و قزاقستان شد.
غضنفری گفت: وزرای مسوول در کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان مسوولیت سنگینی برعهده دارند زیرا روسای جمهوری ایران و قزاقستان انتظار بیشتری برای افزایش مبادلات دارند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی ایران در بسیاری از کشورها طرح های مشترک اجرا میکند، گفت: باید موانع بر سر راه بخش خصوصی را برداریم و مهمترین مورد هم ایجاد خط پروازی تهران و آلماتی است.
غضنفری گفت: شرکتهای ایرانی حاضرند در بندر اوکتائو و ساخت فرودگاه و راهسازی در قزاقستان همکاری کنند و از طریق راه دریایی، هوایی، ریلی و جادهای زمینه این همکاریها را فراهم کنیم.
وی گفت: دو کشور میتوانند مبادلات خود را در کوتاهمدت به 5 میلیارد دلار و در میان مدت به 10 میلیارد دلار در سال برسانند.
غضنفری گفت: آماده ساخت سیلو و کارخانههای تولید آرد در قزاقستان هستیم اما در این همکاریها به مناسبات بانکی نیاز داریم. وزیر بازرگانی گفت: باید شرکتهای مشترک حمل و نقل ایجاد شود تا موضوع حمل و نقل بار و مسافر را ساماندهی کنند.
وزیر حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان نیز بر موضوعات مورد اشاره تاکید کرد و گفت : ایجاد خط هوایی بین ایران و قزاقستان مورد توجه ماست و در سه ماهه اول 2010 حل و فصل خواهد شد. کاسیانوف افزود: طرح راهآهن سه کشور ایران، قزاقستان و ترکمنستان از سال 2011 افتتاح خواهد شد و هماکنون از 138 کیلومتر این پروژه ریلی در ترکمنستان اجرا شده و باید به 470 کیلومتر در این کشور برسد.
وی افزود: 70 کیلومتر از این پروژه ریلی نیز در خاک ایران است و تا سال 2011 مسیر ریلی مربوط به قزاقستان به پایان میرسد.
کاسیانوف گفت: هماکنون شرکتهای ایرانی در پروژههای راهسازی مرکز و غرب قزاقستان فعالند و 7 شرکت ایرانی برای احداث ابرپروژههای راهسازی از اروپای غربی به غرب چین با قزاقستان همکاری میکنند.
وزیر حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان با اشاره به توافقنامههای دو کشور درباره مجوزهای حمل و نقل نیز گفت: بخش حمل ونقل قزاقستان دورنمای بسیار خوبی دارد.
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