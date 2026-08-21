به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یورو نیوز، سران ۷ کشور از جمله ۴ عضو اتحادیه اروپا طرح جدید شهرک‌ سازی صهیونیست ها در کرانه باختری را محکوم کردند.

مقامات غربی پس از آغاز مناقصه برای ساخت بیش از ۱۲۰۰ واحد مسکونی در این منطقه توسط مقام‌های صهیونیست، توقف این ساخت‌ و سازها را در سرزمین‌ های اشغالی خواستار شدند.

فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، انگلیس، نروژ و کانادا امضاکنندگان این بیانیه مشترک هستند.

طرح موسوم به «ای‌۱» که سال گذشته از سوی رژیم صهیونیستی به تصویب رسید، بخش اغلب مناطق فلسطینی‌نشین شرق قدس را که توسط این رژیم اشغال و الحاق شده است، بیش از پیش از کرانه باختری جدا خواهد ساخت.

دبیرکل سازمان ملل نیز پیش‌تر هشدار داده بود که اجرای طرح «ای‌۱» خطری جدی و تهدیدی بنیادین برای امکان تشکیل یک دولت یکپارچه فلسطینی محسوب می‌شود.