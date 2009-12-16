47 پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 840 میلیارد ریال صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اباذری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تعداد 171 فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه‌گذاری بالغ بر 52 هزار میلیارد ریال و با توان اشتغالزایی حدود پنج هزار و 479 نفر صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: 47 فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه گذاری 832میلیارد ریال و اشتغال 966 نفر صادر شده است که عمده این طرح‌ها در زمینه محصولات غذایی و آشامیدنی، پوشاک، مصالح ساختمانی و موارد دیگر است.

وی تعداد طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 20 درصد را 308 فقره با مجموع سرمایه‌گذاری هزار و 768 میلیارد ریال و طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی 40 درصد به بالا را 231 فقره با سرمایه‌گذاری دوهزار و 649 میلیارد ریال عنوان کرد.

اباذری همچنین به وضعیت مجوزهای معدنی موجود استان اشاره و اظهار داشت: تاکنون 133 فقره پروانه اکتشاف و همچنین تعداد 29 فقره گواهی کشف با هزینه عملیاتی 11 میلیارد ریال صادر شده است.

این مقام مسئول در خصوص پروانه بهره برداری معادن عنوان کرد: تاکنون تعداد 97 فقره پروانه بهره‌برداری با ظرفیت استخراج سالیانه 11 میلیون تن و سرمایه‌گذاری 321 میلیارد ریال صادر شده است که زمینه اشتغال هزار و 190نفر را فراهم کرده است.

وی افزود: تعداد هشت فقره اجازه برداشت با میزان استخراج سالیانه دو میلیون و 107 هزار و 540 تن نیز از سوی این سازمان صادر شده است.