تبعات جنگ افروزی علیه ایران بر اوضاع داخلی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه نیوزویک در مقاله ای تاکید کرد که تهدیدات اقتصادی ترامپ علیه ایران ممکن است در کاخ سفید جذاب به نظر برسد اما بیانگر یک واقعیت نگران کننده برای شهروندان آمریکایی است که با افزایش قیمت ها و هزینه های زندگی دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که بدهی های آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته است.

بر اساس این گزارش، بخش گاز و بنزین در آمریکا شاهد افزایش قیمت ۲۶ درصدی و هزینه های کلی انرژی در این کشور شاهد افزایش ۱۵ درصدی بوده است.

این داده ها به وضوح بر نقشه سیاسی آمریکا نیز تأثیر گذاشته است به طوری که نظرسنجی دانشگاه مارکیت از پیشتازی ۵۱ درصدی دموکرات ها در برابر آمار ۴۵ درصدی جمهوری خواهان حکایت دارد.

فشارهای سابق بر ایران باعث براندازی نظام این کشور نشده است. این کشور تلاش دارد از موقعیت جغرافیایی خود و تسلط بر تنگه هرمز به نحو خوبی استفاده کند.