هیئات مذهبی کنار دولت برای حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی ایستاده‌ اند

محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تقویت همدلی و انسجام اجتماعی اظهار کرد: مردم ضمن مطالبه جدی برای رفع مشکلات معیشتی و آسیب‌های فرهنگی، در برابر جریان‌های اختلاف‌افکن ایستاده‌اند و بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب، حمایت و همراهی خود را با دولت و نظام ادامه خواهند داد.

وی افزود: مسئولان باید با جدیت و تلاش مضاعف از ظرفیت گسترده مردم، تشکل‌های مردم‌نهاد و مجموعه‌های دینی استفاده کنند که در این میان، هیئات مذهبی از مهم‌ترین و اثرگذارترین ظرفیت‌های اجتماعی به شمار می‌روند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان با بیان اینکه مطالبه عدالت و اجرای آن در جامعه از دغدغه‌های جدی مردم و مجموعه‌های دینی است، خاطرنشان کرد: دشمن در کنار فشارهای اقتصادی و تحریم، در عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز با ترویج بی‌حجابی، بی‌عفتی و آسیب‌های اخلاقی، ارزش‌ها و باورهای جامعه را هدف قرار داده است.

باقری ادامه داد: دولت و مسئولان باید همزمان با رسیدگی به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، نسبت به مسائل فرهنگی و دینی جامعه نیز اهتمام ویژه داشته باشند و اجازه ندهند مشکلات اقتصادی موجب کم‌رنگ شدن توجه به فرهنگ، حجاب و عفاف شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران تأکید کرد: مقابله با مشکلات فرهنگی و اجتماعی نیازمند استفاده از ظرفیت‌های مردمی است و هیئات مذهبی می‌توانند در شناسایی آسیب‌ها، مطالبه‌گری، فرهنگ‌سازی و کمک به مدیریت و حل معضلات اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی در پایان خواستار بهره‌گیری بیشتر دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت هیئات مذهبی شد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان مردم، دولت، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های دینی برای عبور از مشکلات و تقویت سرمایه اجتماعی هستیم.