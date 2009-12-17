110 مدرسه حاشیه راهها در خراسان رضوی ایمن سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، جعفر شهامتی صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح پارک ترافیک کودک در سبزوار افزود: آموزش دانش آموزان از طریق پارک ترافیک در دو سال اخیر در استان خراسان رضوی در حال پی گیری است.

معاون ترافیک و حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی گفت: بخش تکمیلی این پارک شامل شبیه سازی رانندگی و رایانه ای و دیگر بخش ها در آینده راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه عامل نگران کننده در تصادفات، سهم بالای عامل انسانی است آموزش را در حوزه ایمنی حمل و نقل بسیار تاثیر گذار دانست.

وی تاکیدات محققان مبنی بر اینکه آموزش های ترافیکی 20 تا 40 درصد در کاهش تلفات تصادفات و تعداد آنها موثر است را مورد اشاره قرار داد و گفت: این یک اعتقاد جهانی است که افزایش کار در این حوزه موجب بالابردن ضریب ایمنی در جاده های شهری و بین شهری می شود.

وی از آموزش رانندگان حرفه ای و عمومی و متصدیان شرکت ها حمل و نقل نیز خبر داد و گفت: این آموزش ها از ابتدای سال تاکنون در هفت هزار نفر دوره شش ساعته برگزار شده و هم اکنون نیز در حال برگزاری است و عزم خود را برای افزایش این دوره ها به 60 هزار نفر دوره تا سال آینده جزم کرده ایم.



شهامتی از ایمن سازی مدارس واقع در حاشیه راه ها از طریق آموزش دانش آموزان حدود 110 مدرسه این استان از ابتدای سال تا کنون خبر داد و گفت: این تعداد تا پایان سال به 220 مدرسه می رسد.

وی با بیان اینکه از طریق تعامل با ادارات کل راه و ترابری ایمن سازی فیزیکی مدارس هم در حال انجام است گفت: سبزوار در این حوزه و نیز آموزش دانش اموزان مدارس حاشیه راه ها سهم قابل توجهی دارد.

شهامتی خاطر نشان کرد: هزینه کردن منابع کمیاب مالی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، خودرو های شخصی و زیرساخت ها، زمانی موجب کاهش تلفات جانی می شود که آموزش هم جدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم در حوزه ایمنی حمل و نقل از سوی دولت و مجلس در دست اقدام است اظهار داشت: آئین نامه اخذ جرایم موجب رفع بسیاری از انتقادات در حوزه اعمال مقررات ترافیکی می شود.

وی تشکیل کمیسیون ایمنی راه ها و حمل و نقل، تشکیل نشست هایی در سطح استان و ابلاغ استانداری به فرمانداری ها برای ایمنی حمل و نقل را در همین راستا مورد اشاره قرار داد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر سبزوار نیز با تاکید بر آغاز آموزش های ترافیکی از زمان کودکی گفت: در این حوزه خوب فرهنگ سازی نشده است.

جلال تعصبی راه اندازی پارک های ترافیک کودک را هم در همین راستا دانست است گفت: پارک ترافیک کودک سبزوار در یک هزار متر مربع و با اعتبار 460 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: شهرداری و اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی اعتبار این پارک را تامین کرده اند.

تعصبی با بیان اینکه گروه مخاطب پارک ترافیک کودک سبزوار، کودکان 12-7 سال هستند گفت: این کودکان به دو روش عملی، میدانی و تئوری آموزش می بینند.

وی با بیان اینکه ظرفیت پذیرش این پارک در هر نوبت 30 نفر است افزود: نوبت آموزش صبح برای مدارس و نوبت عصر برای عموم در نظر گرفته شده است.

این مسئول کتابخانه آموزش ترافیک را از کمبودهای این پارک ذکر کرد و گفت: آموزش دوچرخه سواری در این پارک و راه اندازی پارک های دو و سه ترافیک از دیگر برنامه های آموزش ترافیکی در این شهرستان است.



پارک ترافیک کودک در سبزوار سومین پارک ترافیک کودک در استان خراسان رضوی است.