سارق و مالخر خودرو در شاهین شهر دستگیر شدند

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از داخل خودرو در سطح شهرستان شاهینشهر، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقتها آغاز شد.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای تخصصی، سرنخهایی از هویت یک سارق سابقهدار به دست آورده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهینشهر و میمه ادامه داد: در روند تحقیقات تخصصی، متهم به ارتکاب چندین فقره سرقت از داخل خودرو اعتراف کرد و مأموران با ادامه بررسیها موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که اموال مسروقه را از سارق خریداری و در چرخه انتقال و فروش اموال سرقتی نقش داشته است.
سرهنگ بدیعیان تصریح کرد: در تحقیقات انجامشده، سارق دستگیرشده به ۱۲ فقره سرقت از داخل خودرو اعتراف کرد و بخشی از اموال مسروقه نیز کشف و پس از طی مراحل قانونی برای شناسایی و تحویل به مالباختگان در اختیار پلیس قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه مالخرها نیز در شکلگیری و تداوم چرخه سرقت نقش دارند، خاطرنشان کرد: پلیس با سارقان و افرادی که با خرید و فروش اموال مسروقه زمینه فعالیت مجرمان را فراهم میکنند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهینشهر و میمه در پایان به شهروندان توصیه کرد: از قرار دادن کیف، تلفن همراه، وجه نقد و سایر اشیای باارزش در داخل خودرو خودداری کرده و هنگام ترک خودرو، حتی برای مدت کوتاه، از بسته بودن کامل درها و شیشهها اطمینان حاصل کنند. همچنین خودرو را در محلهای روشن و پرتردد پارک کرده و در صورت مشاهده افراد یا رفتارهای مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما