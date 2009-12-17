هفت هزار خیر با مجمع خیرین ازدواج و خانواده خراسان رضوی همکاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی طالبیان صبح پنجشنبه در دومین نشست هم اندیشی مجمع خیرین ازدواج و خانواده خراسان رضوی با حضور مدیران حوزه ازدواج و جوانان استان که با دو محور بررسی اساسنامه مجمع و انتخاب اعضای حقوقی هیئت موسس برگزار شد، افزود: مجمع خیرین ازدواج و خانواده برای نخستین بار در کشور با هدف استفاده از توان مردمی در حوزه خانواده تاسیس می شود.

رئیس سازمان جوانان خراسان رضوی، از شناسایی هفت هزار خیر آماده به همکاری با مجمع خبر داد و افزود: مجمع خیرین ازدواج که از اقشار مختلف جامعه تشکیل خواهد شد می کوشد با ارائه کمک های مادی و معنوی به زوج های جوان، نسبت به فرهنگ سازی با رویکرد تبیین اهمیت تحکیم خانواده و حساس سازی با رویکرد نهادینه کردن نقش و جایگاه خانواده و جامعه اقدام می کند.

مشاور استاندار خراسان رضوی در امور جوانان با اشاره به وجود یک میلیون و 963 هزار جوان در استان اظهار داشت: 35 درصد جمعیت استان را جوانان بین 14 تا 29 سال تشکیل می دهد که با توجه به آمار طلاق در چند سال اخیر، توجه ویژه به موضوع ازدواج جوانان به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای فرهنگی و اجتماعی استان ضروری است.

در این جلسه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در خراسان رضوی از وجود 10 هزار دختر و پسر آماده ازدواج و نماینده سازمان بهزیستی استان نیز از شناسایی هشت هزار دختر و پسر تحت پوشش این نهاد که آماده ازدواج هستند خبر دادند و عمده مسایل پیش روی ازدواج این افراد را مسایل فرهنگی و مادی مطرح کردند.

نماینده اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بیشتر موقوفات با رویکرد فرهنگی و تبلیغی صورت می گیرد، گفت: طی چند سال اخیر در جهت هدایت موارد وقف به سوی ازدواج، آموزش و مسائل علمی و پژوهشی اقدامات خوبی صورت گرفته است و این روند ادامه خواهد داشت.

در طی این جلسه اساسنامه مجمع خیرین ازدواج و خانواده خراسان رضوی به صورت کارشناسی و دقیق مورد بررسی قرار گرفت و کاندیداهای اعضای حقوقی هیات موسس معرفی شد و مقرر شد در جلسه آینده اساسنامه نهایی تایید و اعضای حقوقی هیئت موسس انتخاب شود.