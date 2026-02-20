۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

امینی: ایران در برابر هرگونه تهدید آماده است

امینی: ایران در برابر هرگونه تهدید آماده است

بردسکن- امام جمعه بردسکن گفت: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمن نداد و امروز نیز در برابر هرگونه تهدید آماده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی در خطبه های نماز جمعه شهرستان بردسکن در جمع نمازگزاران روزه دار، اظهار کرد: ماه مبارک رمضان ماه «بهار قرآن» و «ماه ضیافت الهی» است.

امام جمعه بردسکن با اشاره به فضایل ماه رمضان، افزود: به شکرانه این ماه، پرداخت صدقه، کمک به ازدواج جوانان و امور خیر از امتیازات ویژه این ماه است.

وی همچنین به فتنه‌ها و کودتای اخیر در کشور اشاره و ضمن ارج نهادن به مقام شهدای این حوادث، از نیروهای نظامی، انتظامی و مردم و دیگر قربانیان این حوادث تجلیل کرد.

امینی در بخشی دیگر، دخالت‌های آمریکا در امور داخلی کشورهای مختلف و به ویژه ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: ایران اسلامی امروز به درخت تنومند و پرثمر تبدیل شده و اضمحلال دشمنان نزدیک است و اعتراف دشمنان به استواری ایران طی ۴۷ سال گذشته، نشان‌دهنده قدرت و صلابت ملت ماست.

