امینی: ایران در برابر هرگونه تهدید آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی در خطبه های نماز جمعه شهرستان بردسکن در جمع نمازگزاران روزه دار، اظهار کرد: ماه مبارک رمضان ماه «بهار قرآن» و «ماه ضیافت الهی» است.

امام جمعه بردسکن با اشاره به فضایل ماه رمضان، افزود: به شکرانه این ماه، پرداخت صدقه، کمک به ازدواج جوانان و امور خیر از امتیازات ویژه این ماه است.

وی همچنین به فتنه‌ها و کودتای اخیر در کشور اشاره و ضمن ارج نهادن به مقام شهدای این حوادث، از نیروهای نظامی، انتظامی و مردم و دیگر قربانیان این حوادث تجلیل کرد.

امینی در بخشی دیگر، دخالت‌های آمریکا در امور داخلی کشورهای مختلف و به ویژه ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: ایران اسلامی امروز به درخت تنومند و پرثمر تبدیل شده و اضمحلال دشمنان نزدیک است و اعتراف دشمنان به استواری ایران طی ۴۷ سال گذشته، نشان‌دهنده قدرت و صلابت ملت ماست.