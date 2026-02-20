۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

محبوبیت ۷۸ درصدی پوتین در روسیه

محبوبیت ۷۸ درصدی پوتین در روسیه

مرکز تحقیقات افکارسنجی روسیه اعلام کرد که ۷۸ درصد از شهروندان روس به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور اعتماد دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک نظرسنجی که اخیرا توسط مرکز تحقیقات افکار عمومی روسیه انجام شد، نشان داد که سطح اعتماد روس‌ها به ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور این کشور در بازه زمانی ۹ تا ۱۵ فوریه به ۷۸ درصد رسیده است.

بر اساس نتایج منتشر شده توسط خبرگزاری تاس، این نظرسنجی شامل ۱۶۰۰ فرد بزرگسال بود. این مرکز اعلام کرد که نرخ حمایت از عملکرد رئیس‌جمهور در این مدت ۷۴ درصد بوده است.

همچنین ۴۶.۵ درصد از شرکت‌کنندگان رضایت خود را از عملکرد دولت ابراز کردند. میزان حمایت از میخائیل میشوستین نخست‌وزیر روسیه نیز به ۴۸ درصد رسیده است و ۵۸.۶ درصد از مردم روسیه اعلام کردند که به میشوستین اعتماد دارند.

کد خبر 6754561

