۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

پیروزی میزبانان در دور رفت مرحله نیمه‌نهایی سوپر لیگ گلف

دور رفت مرحله نیمه‌نهایی سوپرلیگ گلف کشور با پیروزی میزبانان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون گلف، دور رفت مرحله نیمه‌نهایی سوپر لیگ گلف کشور گرامی‌داشت زنده‌یاد احمد بهادری از پیشکسوتان نامدار این رشته، روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۳۰ بهمن و اول اسفند ماه به میزبانی شهرهای اهواز و مسجدسلیمان برگزار شد.

در اهواز تیم ملی‌حفاری میزبان زاگرس ایرانیان(لرستان) بود و توانست با استفاده از امتیاز میزبانی، حریف خود را با نتیجه ۴ بر یک شکست دهد.

بی‌بی‌یان شاهین‌شهر این هفته مهمان نفت‌وگاز مسجدسلیمان بود. نفتی‌ها که قصد نداشتند در خانه به رقیب امتیاز دهند، حریف اصفهانی را دست خالی و با نتیجه ۴ بر صفر بدرقه کردند.

دور برگشت مرحله نیمه‌نهایی سوپر لیگ هفته آینده برگزار خواهد شد و در پایان این مرحله، تیم‌های راه‌یافته به رده‌بندی و فینال معرفی می‌شوند.

نتایج:

* ملی حفاری اهواز ۴ - زاگرس ایرانیان(لرستان) یک
* نفت و گاز مسجدسلیمان ۴ - بی‌بی‌یان شاهین‌شهر صفر

