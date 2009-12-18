آمادگی ایران برای مذاکره تجارت آزاد با بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در دیدار با وزیر صنایع جمهوری بلاروس با اشاره به روابط سیاسی حسنه و تبادل‌ هیئت‌های بلندپایه سیاسی، اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور، بر گسترش همکاری‌ های فی‌ مابین تاکید کرد و گفت: امضای موافقتنامه تعرفه ترجیحی یا آزاد نقش به‌سزایی در سرعت بخشیدن به افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور خواهد داشت.

وی با بیان این مطلب که امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی یا آزاد موجب افزایش حجم صادرات میان دو کشور می‌ شود، گفت: در حال حاضر این نوع موافقتنامه‌ها را با برخی از کشورها امضا کرده‌ایم.

وزیر بازرگانی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای ایران برای گسترش همکاری ها و توسعه روابط تجاری و همکاری‌های فنی، صنعتی و خدمات مهندسی، اظهار داشت: روسای کمیسیون مشترک همکاری ‌های اقتصادی دو کشور می ‌توانند زمینه همکاری بزرگ را برای آیندگان بنا نهند و این امرمستلزم ابتکار و شجاعت ما در برداشتن گامی مناسب با اهداف مشترک و نوین است.

"الکساندر میخائیلویچ رادویچ" وزیر صنایع بلاروس نیز با اشاره به سطح روبه رشد همکاری ‌های اقتصادی کشورش با ایران، ابراز امیدواری کرد که بتوان از راه‌های گوناگون روابط میان دو کشور را توسعه داد.

وی همچنین خواستار هماهنگی بیشتر و نزدیک‌ تر وزرای بازرگانی و صنایع دو کشور در جهت پیشبرد اهداف تجاری و صنعتی فی ‌مابین و گسترش روابط شد.

تا کنون 9 کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور ایران و بلاروس برگزار شده که براساس آن توافقات بسیاری میان دو کشور انجام شده که با رفع برخی موانع قراردادهای منعقده، جنبه اجرایی خواهد گرفت.

عمده شرکای تجاری بلاروس در زمینه صادرات، روسیه، هلند، انگلیس، اوکراین، لهستان، لتونی، برزیل و آلمان و عمده شرکای تجاری این کشور در زمینه واردات، روسیه، آلمان، اوکراین، لهستان، چین، ایتالیا، آمریکا و فرانسه است.

همچنین اخیرا بانک افتخار با مشارکت سه بانک صادرات، رفاه و توسعه صادرات در بلاروس افتتاح شد که این امر می‌ تواند تسهیلات مناسبی را برای تجار دو کشور ایجاد نموده و به افزایش مبادلات تجاری کمک نماید.