استقبال بلاروس از ۳ پیشنهاد ایران برای توسعه روابط تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، نشست هماهنگی پانزدهمین کمیسیون مشترک ایران و بلاروس با حضور «علیرضا پیمان پاک» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، «خاریتونچیک» معاون وزارت صنایع بلاروس، «یاری» سفیر ایران در مینسک و «کالسوف» سفیر بلاروس در تهران به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد تا پانزدهمین کمیسیون مشترک ۲ کشور در تابستان سال‌جاری به میزبانی مینسک برگزار شود.

در ابتدای این نشست رئیس سازمان توسعه تجارت بر لزوم برنامه‌ریزی برای اجرایی شدن توافقات کمیسیون مشترک گفت: در نشست‌های تخصصی میان کمیته‌های دو طرف، متن توافقات کمیسیون مشترک آماده و به تأیید طرف ایران رسیده است و امیدواریم به‌زودی برای امضای نهایی میان ورزای ۲ کشور آماده شود.

وی، مهمترین موضوع بعد از امضای سند نهایی را ورود به مرحله اجرا عنوان کرد و افزود: حجم ۴۰ میلیون دلاری تبادلات تجاری ۲ کشور بسیار ناچیز است و با توجه به رابطه ۲ کشور این عدد باید به سرعت به یک عدد قابل قبول برسد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در پیشنهادی عنوان‌کرد: در کنار کمیسیون تجاری پیشنهاد می‌کنیم که هیأت تجاری نیز از ایران عازم بلاروس شود تا تجار دو کشور بتوانند با ظرفیت‌های یکدیگر آشنا و در جلسات B2B به توافقات لازم دست پیدا کنند، زیرا لازمه توسعه روابط تجاری میان کشورها، شناخت تجار از ظرفیت‌های یکدیگر است.

وی در پیشنهادی دیگر موضوع اعزام نمایندگان صنایع مهم و پیشرفته ایران به بلاروس را مطرح کرد و این موضوع را سبب ایجاد پیوند میان صنایع اصلی دو کشور خواند.

پیشنهاد بعدی پیمان پاک به همکاری دو کشور در ایجاد کریدور شمال- جنوب اختصاص داشت تا بلاروس بتواند برای صادرات محصولات خود از طریق ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند و شرق آفریقا دسترسی پیدا کند.

در ادامه این نشست خاریتونچیک، معاون وزارت صنایع بلاروس با استقبال از هر سه پیشنهاد رئیس سازمان توسعه تجارت، گفت: ایران در زمینه تجارت تجارب بسیار خوبی دارد و این تجربه می‌تواند به توسعه روابط ۲ کشور کمک کند.

وی ادامه‌داد: ما آماده هستیم تا برای تجار ایرانی و نمایندگان صنایع ایران هر ملاقاتی که درخواست دارند را با همتایان بلاروسی‌شان ترتیب دهیم تا مناسبات تجاری میان ۲ کشور توسعه یابد.

معاون وزیر صنایع بلاروس همچنین اعلام کرد: بلاروس آماده پذیرایی از هیأت ایران در کمیسیون مشترک و هیأت‌های تجاری و صنعتی همراه خواهد بود.

در ادامه این نشست، سفیر بلاروس در تهران نیز از برقراری روابط حسنه میان بلاروس و اتاق بازرگانی و صنایع ایران خبر داد و افزود: ما از پیشنهادات ارائه شده توسط رئیس سازمان توسعه تجارت استقبال می‌کنیم و تا زمان برگزاری کمیسیون مشترک برای همه موارد آن آماده می‌شویم.

یاری، سفیر ایران در بلاروس نیز بر ایجاد زیر ساخت‌های تجارت میان ۲ کشور تاکید کرد و افزود: تسهیل در صدور روادید تجار و رانندگان می‌تواند زمینه را برای تحقق همه اهداف کمیسیون مشترک آماده کند.