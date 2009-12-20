"طلای سرخ" و "دایره" در میان 100 فیلم برتر نخستین دهه هزاره سوم

به گزارش خبرنگار مهر، گروه منتقدان نشریه معتبر گاردین شامل زن بروکس، پیتر بردشا، کاترین شورد و اندرو پولور در آستانه پایان سال 2009 و ورود به دومین دهه از قرن بیست و یکم با نگاهی به بهترین فیلمهای سینمای جهان در یک دهه گذشته اسامی 100 فیلم برتر دهه را از نگاه خود معرفی کردهاند که در میان آنها دو فیلم از سینمای ایران هم دیده میشود.
"طلای سرخ" و "دایره" هر دو ساخته جعفر پناهی در این فهرست به ترتیب در ردههای 46 و 92 قرار گرفتهاند. البته گاردین هنوز اسامی فیلمهای اول تا دهم این فهرست را اعلام نکرده و شاید در میان 10 فیلم برتر دهه گذشته باز هم نمایندهای از سینمای ایران حضور داشته باشد. اسامی 10 فیلم اول به تدریج از اواسط این هفته اعلام میشود.
"زودیاک" دیوید فینچر، "پرسپولیس" مرجانه ساتراپی، "هزارتوی پن" گییرمو دل تورو، "یادگاری" کریستوفر نولان، "جونو" جیسن ریتمن، "خانه خنجرهای پرنده" ژانگ ییمو، "رو در رو" فاتح آکین و "مردگان" مارتین اسکورسیزی ردههای 100 تا 93 این فهرست را به خود اختصاص داده و پائینتر از "دایره" پناهی ایستادهاند. "شهر خدا" فرناندو میرهیس در رده 91 است.
"شهر اشباح" هایائو میازاکی، "ورا درک" مایک لی، "شکوه آمریکایی" شاری اسپرینگر برمن، "دستگیری فریدمنها" اندرو جارکی و "ببر خیزکرده، اژدهای پنهان" آنگ لی بالاتر از "طلای سرخ" و "تاریخچه خشونت" دیوید کراننبرگ، "در حال و هوای عشق" وونگ کار وای، "مورورن کالار" لین رمسی و "شب آفتابگردانها" خورگه سانچس کابزودو پائینتر از آن هستند.
ردههای 11 تا 20 بهترین فیلمهای دهه اخیر از نگاه منتقدان گاردین به این فیلمها اختصاص یافته است: "والس با بشیر"، "حفره!"، "ضربانی که قلب من از دست داد"، "پیامدهای عشق"، "جایی برای پیرمردها نیست"، "نور خاموش"، "جاپون"، "خورشید"، "آنجا ساعت چند است" و "پیش از غروب آفتاب".
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