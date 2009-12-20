شاعران ایرانی در مزار مولانا شعر خواندند

مدیرعامل دفتر شعر جوان که همراه با گروهی از شاعران ایرانی به مناسبت مراسم بزرگداشت مولانا راهی سفری یک هفته‌ای به ترکیه شده است و در حال حاضر در آنکارا به سر می‌برد به خبرنگار مهر درباره برنامه‌های اجرا شده این سفر گفت: ما در ابتدای سفر که از 22 آذر آغاز شد دو روز در استانبول بودیم که در آنجا با اتحادیه نویسندگان و شاعران ترک قرار ملاقات و دیداری مفید داشتیم.

وی ادامه داد: همچنین یک برنامه شب شعر در استانبول برگزار کردیم که آن هم با استقبال فارسی‌دوستان روبه رو شد. پس از دو روز به قونیه رفتیم تا در برنامه‌های بزرگداشت مولانا شرکت کنیم. در آنجا همچنین در سمینار شمس شرکت کردیم و گروه موسیقی همراه ما به اجرای موسیقی زنده نیز پرداختند و همراهان نیز در مراسم سماع شرکت کردند.

این شاعر پیشکسوت با اشاره به اینکه مدت اقامت گروه در قونیه دو روز بوده است بیان کرد: در روز دوم حضورمان در قونیه به زیارت مولانا رفتیم و در کنار مزار مولانا شعرخوانی و مولاناخوانی گروهی داشتیم که حس و حال بسیار خوبی داشت. در این روز همچنین از آرامگاه منسوب به شمس بازدید داشتیم.

مدیرعامل دفتر شعر جوان افزود: در حال حاضر از قونیه به آنکارا آمده‌ایم و در اینجا هم برنامه‌های خوبی داشته‌ایم. دو روز ما در دانشگاه آنکارا بودیم و به شعرخوانی با شاعران ترک که در بخش زبان و ادب پارسی این دانشگاه درس می‌خوانند پرداختیم که با استقبال دانشجویان و استادان روبه رو شد.

عبدالملکیان توضیح داد: دو روز پیش در محل رایزنی ایران در آنکارا حضور یافتیم و برنامه ادبی دیگری در آنجا اجرا کردیم که مورد پسند ایرانیان ساکن آنکارا و فارسی‌دوستان و علاقمندان به شعر پارسی قرار گرفت. صبح و بعداز ظهر این روز جلسات گفتگو با شاعران ترک و شعرخوانی نیز داشتیم.

به گفته وی در این جلسه شاعرانی چون محمدعلی بهمنی، اکبر اکسیر، داریوش معمار، ناصر فیض، محمدرضا عبدالملکیان، سعدی گلبیانی، هادی خورشاهیان، آیدین روشنی، فاطمه حق‌وردیان، ریحانه ریحانی، حبیبه نیک سیرتی، حسن فرازمند و تنی دیگر از شاعران ایرانی به شعرخوانی پرداخته اند.

وی در پایان درباره زمان بازگشت گروه گفت: امروز صبح به سمت تهران حرکت می‌کنیم.





