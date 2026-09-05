کشف بیش از ۱۴ کیلوگرم تریاک در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت در راستای تداوم طرح‌های مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ، با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات دقیق پلیسی، از فعالیت چند تهیه و توزیع مواد مخدر مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضایی، در یک عملیات ضمن متوقف کردن دو دستگاه خودروی حامل مواد مخدر، موفق به دستگیری سه سوداگر مرگ شدند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به اینکه در بازرسی دقیق از خودروهای توقیف شده، مقدار ۱۴ کیلو و ۳۷۶ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد، تصریح کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ امانی، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در زمینه فعالیت قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.