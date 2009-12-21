قایقرانان ایران برای کسب نتیجه به مالزی نرفته بودند

بهزاد اتابکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج کسب شده توسط قایقرانان بادبانی کشورمان در مالزی گفت: تیم ما برای کسب نتیجه به مالزی نرفته بود زیرا تیم زیر 15 سال کشورمان بعد از یک تمرین سه ماهه برای اولین بار راهی یک رویداد رسمی بین‌المللی شده بود تا با قوانین و مقررات جهانی این رشته بیشتر آشنا شود.

وی با تاکید بر اینکه این تیم باید در گوانگژو هم میانگین سنی زیر 15 سال را داشته باشد، افزود: ما باید حداقل 10 مسابقه رسمی دیگر را برای کسب تجربه و آشنایی بیشتر قایقرانان سیلینگ(قایق اپتمیست) کشورمان پیش از بازیهای آسیایی 2010 گوانگژو پیش بینی کنیم . قطعا موفقیت بعد از این تمرینات تنها بستگی به هوش وذکاوت و استعداد این نفرات دارد.

رئیس کمیته بادبانی(سیلینگ) ایران خاطرنشان کرد: با آمدن قایق‌های جدید تمرینات ملی پوشان گسترده‌تر می‌‍شود اما در حال حاضرهیچ برنامه‌ای برای برپایی اردوهای بلند مدت نداریم اما اگر شرایط مهیا شود از این فرصت استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه با "خالد پرویز" به عنوان سرمربی تیم ملی سیلینگ همکاری خود را ادامه می‌دهیم، گفت: در بازیهای آسیایی گوانگژو 14 مدال طلا در بخش زنان و مردان قایق‌های بادبانی توزیع می‌شود که ما در حال حاضر آمادگی داریم در هشت قایق در این رقابتها شرکت کنیم و در تلاشیم در این مدت شرایط دو قایق جدید را هم برای شرکت در این دیدارها بررسی کنیم .

اتابکی با اشاره به اینکه متاسفانه در این رشته رکوردی ثبت نمی‌شود تا به وسیله آن سطح آمادگی قایقرانان را بررسی کنیم، تصریح کرد: کمیته ملی المپیک به ما اعلام کرده که نفراتی راهی مسابقات گوانگژو می‌شوند که رکورد آنها در حد نفر سوم بازیهای آسیایی قطر باشد اما در این رشته رکورد ثبت نمی‌شود و این مسئله کار ما را سخت کرده است. تلاش می‌کنیم تا با حضور قایقرانان سیلینگ در رقابتهای برون مرزی سطح آمادگی آنها را ارزیابی کنیم.

تیم ملی قایقرانی بادبانی کشورمان در مسابقات قهرمانی قایقرانی بادبانی آسیا در قایق اپتمسیت به عنوان چهاردهم تیم دست یافت.