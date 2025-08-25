به گزارش خبرگزاری مهر، تیم سیلینگ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) توانست در مسابقات بین‌المللی قایق‌های بادبانی سریلانکا با کسب دو مدال طلا و کاپ قهرمانی، افتخاری بزرگ برای کشور به ارمغان آورد.

تیم سیلینگ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) که پیش از اعزام با بدرقه امیر دریاداردوم ابوطالب مطلبی فرمانده این دانشگاه و مسئولان هیئت قایق‌های بادبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران راهی سریلانکا شده بود، توانست با عملکردی درخشان در میان مدعیان جهانی خوش بدرخشد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌های مطرح از کشورهای صاحب‌نام عرصه سیلینگ همچون ایتالیا، استرالیا، هند، پاکستان، عمان، سریلانکا و چند کشور دیگر برگزار شد و نمایندگان کشورمان با اقتدار کامل توانستند بر سکوی نخست بایستند و ضمن کسب دو نشان طلا، کاپ طلایی مسابقات را نیز به خود اختصاص دهند.

کسب این عنوان ارزشمند بار دیگر نشان داد که دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) در کنار آموزش‌های علمی و عملیاتی، در میدان ورزش‌های دریایی نیز از توانمندی‌های مثال‌زدنی برخوردارند و می‌توانند نام ایران اسلامی را در عرصه‌های بین‌المللی پرآوازه سازند.