یدالله صمدی کارگردان مجموعه تلویزیونی "شهید بابایی" به خبرنگار مهر گفت: شهید بابایی سال 1353 در کشور امریکا دوره خلبانی میگذراند و در آنجا با اتفاقات مختلفی روبرو شد. در آن زمان به دلیل اینکه هم اتاقی وی به مافوقش اعلام کرد که او مشکل روانی دارد و گهگاهی در اتاق بلند بلند صحبت میکند و یا حرکاتی مانند بلند شدن و ایستادن در زمانهای مشخصی انجام میدهد، گواهینامه پایان خدمت او امضا نمیشود.
وی افزود: روزی مافوق شهید بابایی متوجه نماز خواندن او میشود و از او درباره این موضوع سوال میکند و او میگوید این یک راز و نیاز است مانند شما که به کلیسا میروید. این موضوع برای مافوق شهید جالب میشود و گواهینامه پایان دوره وی را امضا میکند.
صمدی ادامه داد: در کنار این اتفاقات که میتواند برای مخاطب جالب توجه باشد حاشیههایی دیگر نیز برای وی در این کشور به وجود میآید. به همین دلیل این صحنه و بخشی از اتفاقات زندگی او را باید در امریکا تصویربرداری کنیم. پرداختن به این صحنهها میتواند جذابیت زیادی برای مخاطب ایجاد کند. این پروژه یک افتخار ملی برای ایران است.
وی با اشاره به بحث مشکلات تصویربرداری این صحنهها در امریکا گفت: بودجهای که بنیاد شهید انقلاب اسلامی برای این پروژه در نظر گرفته است فقط میتواند هزینه تصویربرداری در ایران را جوابگو باشد. "شوق پرواز" پروژه سنگینی محسوب میشود و ما برای دکورهای ایران هزینههای زیادی متقبل شدیم. به همین دلیل برای گرفتن صحنههای خارج از کشور با مشکل مالی روبرو هستیم. تصمیم داریم کمکهای مالی جذب کنیم تا بتوانیم ادامه کار را تصویربرداری کنیم.
این کارگردان سینما افزود: با یک کمپانی خارجی در امریکا در این ارتباط مذاکره کردیم ولی با رقمهای سنگینی روبرو شدیم. فعلا قصد داریم این صحنهها را در اسپانیا تصویربرداری کنیم. لوکیشنها بررسی و بازدید شده است. اما هدفی که من در امریکا برای گرفتن این صحنهها دنبال میکردم قطعا در اسپانیا به نتیجه مطلوب نمیرسد.
وی خاطر نشان کرد: ما در جلسهای که در قزوین با حضور رئیس بنیاد شهید، فرمانده سپاه پاسداران، شهرداری، معاونت سینمایی و همسر شهید بابایی برگزار کردیم، مسئولان قول حمایت دادند. امیدوارم این امر محقق شود تا بتوانیم یک نسخه سینمایی نیز از این کار تهیه کنیم. اگر شرایط سفر به امریکا فراهم شود با گروهی محدود در مدت زمانی کوتاه این پنج درصد از کار را که مربوط به این صحنهها میشود را تصویربرداری میکنیم.
کارگردان "کلانتری غیر انتفاعی" درباره مراحل تصویربرداری این مجموعه در قزوین گفت: تاکنون حدود 50 درصد کار را تصویربرداری کردیم. فعلا در قزوین هستیم. این هفته برای ادامه کار راهی تهران میشویم. با برنامه ریزیهای صورت گرفته ادامه این مجموعه در بوشهر، دزفول، اصفهان، اهواز و همدان انجام میشود. فکر میکنم خرداد 89 تصویربرداری "شوق پرواز" به پایان میرسد.
وی در ارتباط با حضور شهاب حسینی در نقش شهید بابایی افزود: در طول کار با هم گپ و گفت داریم تا به نتیجه مطلوب برسیم. و روند رو به رشدی برای این نقش طی میکنیم. حسینی به عقیده من بهترین گزینه برای این نقش بود. این بازیگر جوان سینما برای ایفای این نقش با علاقه کار میکند. به همین دلیل نتیجه راضی کننده است.
وی ادامه داد: از نتیجه کار تا امروز راضی هستم. به نوعی ارتباط خاصی با روح شهید بابایی برقرار کردم. حتی احساس میکنم بعضی اوقات حضور ایشان در کار به ما کمک میکند. اتفاقاتی در طول این کار برای ما افتاده است که قابل تعریف کردن نیست و خیلی حسی است. تمام گروه با شخصیت این شهید عزیز ارتباط برقرار کردند. همسر و فرزندان وی نیز بیشتر اوقات سر صحنه حضور دارند.
صمدی با اشاره به فاصله گرفتن این مجموعه با توجه به فضای دفاع مقدسی که دارد از کلیشههای این آثار گفت: ما خیلی سعی کردیم از نگاه کلیشهای فاصله بگیریم. ایشان مغز متفکر نیروی هوایی بودند و به نوعی یک قهرمان ملی هستند. ما برای اینکه تمام جوانب شخصیتی وی را بازگو کنیم تحقیقات زیادی انجام دادیم. حتی به صدای وی هنگام شهادت که در هواپیما ضبط شده است، دست پیدا کردیم که این جملات نشان از شخصیت والای این شهید است. خیلی سعی کردم با نگاه متفاوت زندگی وی را به تصویر بکشم تا برای مخاطب جذاب باشد.
عوامل این پروژه عبارتند از فیلمنامهنویس: فرهاد توحیدی، حسین ترابنژاد و مهدی محمدنژادیان، مدیر پروژه: ناصر دهقانی، مدیر تصویربرداری: حسن پویا، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، مدیر صحنه: مصطفی آذرنوش، طراح گریم: سعید ملکان، مدیر تولید: مجید بابایی، مجریطرح: جواد قلیزاده.
در این مجموعه شهرام حقیقتدوست، اکبر عبدی، عبدالرضا اکبری، کوروش تهامی، مهران رجبی، فخر الدین صدیق شریف، افسانه بایگان، الهام حمیدی، فرشته سرابندی، مینا جعفر زاده، ستاره اسکندری، پوراندخت مهیمن، اتابک نادری، سید مهدی ضیائی و... بازی میکنند.
مجموعه "شوق پرواز" محصول موسسه فرهنگی هنری شاهد است. یدالله صمدی فیلمهای "ایستگاه"، "سارای"، "ساوالان" و "اتوبوس" را در کارنامه دارد.
نظر شما