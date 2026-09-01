سید محسن موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی در حوزه انتخابیه اهواز، کارون، باوی و حمیدیه شتاب گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در شهر الهایی یک مدرسه پس از سال‌ها به بهره‌برداری می‌رسد، عملیات احداث مدرسه ۹ کلاسه و مدرسه ۶ کلاسه استثنایی در این شهر در دستور کار قرار گرفته و در شهرستان کارون نیز احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه دنبال می‌شود.

موسوی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه فضاهای آموزشی در حوزه انتخابیه اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی یکی از اولویت‌های جدی ماست و تلاش کرده‌ایم با پیگیری مستمر، بخشی از کمبودهای موجود در مناطق مختلف به‌ویژه در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید برطرف شود.

وی با اشاره به وضعیت مدرسه شهر الهایی گفت: مدرسه قدیمی این شهر حدود پنج سال پیش تخریب شده بود و روند اجرای پروژه جدید نیز با کندی پیش می‌رفت که نسبت به این وضعیت انتقاد و پیگیری جدی انجام شد.

موسوی‌زاده افزود: در همین راستا، سه مرتبه به همراه مدیران‌کل سابق و کنونی نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از روند اجرای این پروژه بازدید کردیم و بر ضرورت تسریع در تکمیل آن تأکید داشتیم. خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته، این مدرسه تکمیل شده و فردا به بهره‌برداری خواهد رسید.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: علاوه بر افتتاح این مدرسه، حدود یک هزار مترمربع از زمین برای توسعه فضاهای آموزشی آینده شهر الهایی اختصاص داده شده و فردا عملیات اجرایی یک مدرسه جدید نیز در این محل آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: مطالبه اولیه مردم، احداث یک مدرسه سه‌کلاسه بود اما با توجه به آینده شهر و ضرورت پیش‌بینی نیازهای آموزشی سال‌های آینده، موضوع را پیگیری کردیم و با همراهی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، مجوز احداث یک مدرسه ۹ کلاسه برای شهر الهایی اخذ شد که فردا کلنگ‌زنی خواهد شد.

موسوی‌زاده همچنین از رفع مانع احداث مدرسه استثنایی در این شهر خبر داد و گفت: در مجاورت این دو مدرسه، زمینی برای احداث یک مدرسه ۶ کلاسه استثنایی نیز در نظر گرفته شده بود که به دلیل وجود معارض، اجرای آن متوقف مانده بود.

وی افزود: این موضوع را به صورت ویژه پیگیری کردم و با رفع معارض، زمینه اجرای پروژه فراهم شد و این مدرسه نیز در روزهای آینده تکمیل خواهد شد.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس بیان کرد: در مجموع، سه فضای آموزشی جدید در شهر الهایی به مجموعه فضاهای آموزشی این شهر اضافه خواهد شد که اتفاق مهمی برای آینده آموزشی این منطقه محسوب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های آموزشی شهرستان کارون گفت: در منطقه درویشیه شهرستان کارون نیز با پیگیری‌های انجام‌شده از شرکت نفت و گاز کارون، احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه پیش‌بینی شده است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه سرانه آموزشی منطقه داشته باشد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: امروز در حوزه انتخابیه شاهد یک حرکت جدی برای توسعه فضاهای آموزشی هستیم و هدف ما این است که با نگاه آینده‌نگرانه، علاوه بر رفع نیازهای فوری مدارس، زیرساخت‌های لازم برای رشد جمعیت دانش‌آموزی در سال‌های آینده نیز فراهم شود.

وی گفت: در آستانه مهرماه، با پیگیری‌های انجام‌شده، پروژه‌های آموزشی در الهایی و کارون از مرحله مطالبه و پیگیری عبور کرده و وارد مراحل بهره‌برداری، کلنگ‌زنی و اجرا شده‌اند و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.