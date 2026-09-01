https://mehrnews.com/x3cXj3 ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲ کد مطلب 6934775 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲ ترکیدگی و آتشسوزی خط لوله گاز در جاده کنه بیست مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از آتشسوزی خط لوله گاز در جاده کنه بیست مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 3 MB کد مطلب 6934775 کپی شد مطالب مرتبط حریق واحد اداری در خیابان کلاهدوز مشهد؛ نجات یک نفر از پشتبام ترکیدگی خط لوله گاز در حومه مشهد؛ حادثه تلفات جانی نداشته است نجات ۴ نفر از حریق منزل مسکونی در خیابان کاشانی مشهد حریق اتوبوس در مشهد؛ هیچ مسافری آسیبی ندید انفجار منزل مسکونی در مشهد؛ نوجوان ۱۶ ساله دچار سوختگی شد نجات ۷ نفر از حریق منزل مسکونی در مشهد نجات ۹ نفر در حریق مجتمع مسکونی ۴۹ واحدی در مشهد برچسبها آتش سوزی انفجار مشهد
نظر شما