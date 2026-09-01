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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

ترکیدگی و آتش‌سوزی خط لوله گاز در جاده کنه بیست مشهد

ترکیدگی و آتش‌سوزی خط لوله گاز در جاده کنه بیست مشهد

مشهد- در این فیلم تصاویری از آتش‌سوزی خط لوله گاز در جاده کنه بیست مشهد را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6934775

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