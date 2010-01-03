420 روستا در بوشهر جشن باسوادی برگزار کردند

عباس قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: امید می رود تا دو سال آینده جشن باسوادی برای 197 روستای باقیمانده استان برگزار شود.

وی با بیان اینکه استان بوشهر ششمین استان باسواد کشور است، اظهار داشت: هم اکنون استان بوشهر در بخش سوادآموزی روستایی بعد از استان تهران دومین استان باسواد کشور در بخش روستایی است.

مدیرکل نهضت سوادآموزی استان بوشهر گفت: هم اکنون 98 درصد گروه سنی زیر 30 سال و 95 درصد افراد زیر 50 سال استان بوشهر باسواد هستند .

قلی پور با بیان اینکه 32 هزار سوادآموز، امسال از خدمات نهضت سوادآموزی بهره مند هستند، گفت: 16 هزار نفر در کلاس های درس و بقیه در گروه های پیگیر، مشغول سوادآموزی هستند .

وی یادآور شد: هم اینک یک هزار آموزشیار، تعلیم این تعداد سوادآموز را برعهده دارد.