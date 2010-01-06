معاون فرهنگی وزیر ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر از برخی اصلاحات ساختاری در وزارت ارشاد خبر داد و گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید کلیه وزارتخانه‌ها با پنج معاونت و 25 اداره‌ کل اداره شوند.

ادغام دو معاونت وزارت ارشاد در یکدیگر و حذف یک معاونت در آینده نزدیک

وی ادامه داد: وزارت ارشاد تا کنون هفت معاونت شامل چهار معاونت تخصصی (هنری، سینمایی، فرهنگی و مطبوعاتی) و سه معاونت پشتیبانی (اداری - مالی، حقوقی - مجلس و برنامه‌ریزی) داشته است. معاونتهای اداری - مالی و برنامه‌ریزی درهم ادغام شده و به این ترتیب یک معاونت کم شده و یک معاونت دیگر هم حذف می‌ِشود.

پرویز گفت: این کار می‌تواند منجر به سبکتر شدن سیستم شود اما لازمه‌اش این است که با تدبیر انجام شود در غیر این صورت سیستم لطمه می‌خورد در واقع این کار هم می‌تواند فرصت باشد هم تهدید.

کاهش تعداد معاونت‌های سازمانهای مستقل فرهنگی به سه معاونت

معاون فرهنگی وزارت ارشاد همچنین از کاهش تعداد معاونان سازمانهای مستقلی از قبیل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سازمان حج و زیارت -که تحت پوشش این وزارتخانه‌اند- خبر داد و افزود: قرار شده که این سازمانها هم سه معاونه باشند و به ازای هر معاونت هم پنج اداره و دفتر داشته باشند.

وی درباره اصلاحات در ساختار معاونت متبوعش هم گفت: بحث ما انجام بهینه امور به لحاظ اداری است و به همین خاطر هم گاهی وقتها تاخیرهایی ناخواسته اتفاق می‌افتد که این تاخیرها را باید به حداقل ممکن برسانیم.

بعضی ناشران می‌گفتند اگر سامانه الکترونیکی صدور مجوز نشر راه بیفتد کتابمان را می‌دزدند!

پرویز در این باره افزود: سال 85 که من به وزارتخانه آمدم بحث مکانیزه شدن سیستم را با هدف کاهش بخشی از مراجعات مطرح کردیم و قسمتهایی از این کار انجام شد. مثلاً ما در بحث ثبت آثار برای اخذ مجوز پیش از چاپ کتاب دائماً توصیه‌مان این بود که به سمت رایانه‌ای شدن برود. با توجه همه سستی‌هایی که در کارهای اداری اینچنینی صورت می‌گیرد خوشبختانه الان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که این سیستم برقرار شده و از اواخر سال 86 ثبت رایانه‌ای انجام می‌شود.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد البته به برخی انتقاداتی هم که از این طرح صورت گرفته پرداخت و گفت: بعضی‌ها می‌گفتند اگر اینگونه شود و ما (ناشران) فایل کتاب را به صورت الکترونیکی تحویل ارشاد بدهیم ممکن است کتاب دزدیده شود یا فایل آن پخش شود. مسلم است کسی که این حرف را می‌زند خیلی با موضوع آشنا نیست.

مزایای سامانه الکترونیکی صدور مجوز نشر از نگاه پرویز

وی ادامه داد: باید به نقطه‌ای به برسیم که ناشر با کُد رهگیری مربوط به خودش و با استفاده از سخت‌افزاری که در اختیار او گذاشته می‌شود وارد سیستم شود تا بدون مراجعه حضوری وضعیت کتابش را پیگیری کند. مزیت این کار این است که مدیران بالاتر می‌توانند گزارش کار بگیرند و اگر کتابی بیش از حد زمان لازم معطل شد بررسی کنند.

پرویز همچنین از غیرحرفه‌ای بودن فضای فعالیت در عرصه نشر سخن گفت و تاکید کرد: ما در بعضی استانها اساساً ناشر حرفه‌ای نداریم. چندنفری ممکن است مجوز نشر گرفته باشند اما کارشان اساساً نشر نیست. گام اول برای حرفه‌ای کردن فضای نشر این بود که ما شکل پرداخت یارانه‌ای را که مستقیماً به کاغذ داده می‌شد و موجب ورود غیرمسئولانه بعضی‌ها به بازار نشر و در واقع به طمع این یارانه بود بر اساس مصوبه مجلس تغییر دهیم.

تعداد ناشران حرفه‌ای کشور رو به افزایش است

معاون فرهنگی وزیر ارشاد افزود: البته تصور شخصی من این بود که فضای روانی که این کار ایجاد می‌کند خواسته یا ناخواسته باعث می‌شود که تعداد زیادی از ناشرانی که به واسطه این قضیه وارد این کار شده‌اند رها کنند و بروند. اما این اتفاق نیفتاد و درصد افرادی که کار را کنار گذاشتند، خیلی زیاد نبود.

وی با اشاره به ارزیابیهای یکماه اخیرش از وضعیت ناشران کشور گفت: تعداد ناشران حرفه‌ای ما در حال افزایش است و ما باید طی پروسه‌ای طولانی به جایی برسیم که ناشران ما حرفه‌ای شوند. گاهی وقتها کتابهایی برای اخذ مجوز می‌آید که هیچ کیفیتی ندارند البته اینها مشکل قانونی هم ندارند و طوری نیست که ما نتوانیم به آنها مجوز بدهیم اما کیفیت ندارند. بعضی ناشران کتابی چاپ می‌کنند که هیچکس رغبت به دست گرفتن آنها را ندارد.

در بحث خرید کتاب ناشر مطرح نیست کتاب مطرح است

پرویز درباره سیاست خرید کتاب از ناشران هم با بیان اینکه "معاونت فرهنگی ارشاد و نهاد کتابخانه‌های عمومی دو مجموعه‌ای هستند که از ناشران کتاب می‌خرند" تاکید کرد: در معاونت فرهنگی برای خرید کتاب اصلاً بحث ناشر مطرح نیست. قبلاً ناشران کتابهای خود را به معاونت می‌دادند و در کمیته خرید مطرح می‌شد. ما این بحث را از اداره کتاب منفک کردیم.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت: الان به این شکل است که هر ناشری دو جلد از کتابش را می‌آورد که یک جلد آن مستقیماً به کمیته خرید می‌رود و در آنجا فقط کتاب را بررسی می‌کنند و اساساً ناشر مطرح نیست. در این مرحله اگر کتابی مورد تائید قرار گرفت توسط نمایندگان مراکز خرید، خریداری می‌شود.

خرید کتاب بسیار عادلانه‌تر از گذشته است

وی درباره دلیل خرید‌های کلان از برخی ناشران هم گفت: ممکن است از برخی ناشران کتابی خریداری نشود و من این را می‌پذیرم به خاطر اینکه بعضی ناشران ممکن است کتاب خوبی عرضه نکنند اما در مجموع تعداد ناشرانی که کتاب از آنها خریده می‌ِشود بسیار زیاد است.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد اضافه کرد: الان تصمیمگیریها در این رابطه خیلی‌ها عادلانه‌تر از گذشته است. در یک مقطع زمانی که هدف از خرید کتاب حمایت از ناشران شمرده می‌شد برخی‌ها در پاسخ این استدلال که دلیل عدم خرید کتاب از آنها پایین بودن کیفیت آثارشان است می‌گفتند "این درست ولی شما کتاب را بخرید و خمیر کنید!"

بحث واگذاری ممیزی به ادارات کل ارشاد صحت ندارد

پرویز با تکذیب بحث واگذاری ممیزی کتاب به ادارات کل ارشاد در استانهای کشور هم افزود: در حال حاضر تعدادی از ادارات کل مجوز پیش از چاپ صادر می‌کنند و این هم اتفاق جدیدی نیست. البته این ماجرا یک بحث ساختاری دارد و آن اینکه طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ما یک هیئت نظارت بر اجراء نظات بر ضوابط نشر کتاب داریم و آن هیئت‌های نظارت استانی در واقع بازوهای اجرای هیئت نظارت مرکزی واحد هستند.