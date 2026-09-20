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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

واژگونی و آتش‌سوزی ۲ وانت در اتوبان قزوین-کرج

واژگونی و آتش‌سوزی ۲ وانت در اتوبان قزوین-کرج

رئیس پلیس راه فراجا، از برخورد یک وانت پیکان با یک دستگاه وانت نیسان در اتوبان قزوین-کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: از وقوع تصادف میان یک دستگاه وانت نیسان حامل روغن موتور و یک دستگاه وانت پیکان در اتوبان قزوین-کرج خبر داد و افزود: این حادثه ساعت ۱۲:۳۰ امروز ۲۹ شهریورماه در کیلومتر ۳۵ اتوبان قزوین-کرج در استان قزوین رخ داد.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه وانت پیکان از پشت با یک دستگاه وانت نیسان برخورد کرد که در پی این تصادف، هر ۲ خودرو واژگون و دچار حریق شدند.

سرهنگ محبی ادامه داد: وانت نیسان حامل روغن موتور بوده و عوامل امدادی و پلیس در محل حادثه حضور دارند.

واژگونی و آتش‌سوزی ۲ وانت در اتوبان قزوین-کرج

رئیس پلیس راه فراجا تصریح کرد: علت وقوع این حادثه در حال بررسی است و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی کارشناسان، جزئیات علت حادثه اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6952802
مهسا حيدری توچائی

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    نظرات

    • سید وحید IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      12 0
      پاسخ
      راهور عملا تعطیل شده، هیچ کاری انجام نمیده، جاده‌ها پر شده از خودرو،هیچ نقشی در مدیریت و کنترل و نظارت نداره، با خودروهایی که خلافی انجام میدن برخورد نمیکنه، شبها چراغ های هدلایت وزنون برخورد نمیکنه،خودرویی که بار سنگین زده با سرعت کم وسط اتوبان حرکت میکنه برخورد نمیکنه، چرا آموزش‌های لازم در رسانه پخش نمیکنید، نبود تابلوهای هشدار در جاده‌ها، نبود راهور در جاده ها ،
    • IR ۰۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      9 3
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      وانت نیسان خودروی ناایمن و تابوت مرگ هست و متاسفانه هیچ مسئولی جلوی تولید آن را نمی گیرد !
      • Sabr IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
        7 2
        وقعا درسته
      • محمد IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
        10 3
        اول بدان کدام راننده ماشین مقصر بوده بعدا نظرت را اعلام کن دوم از تمام وسایل نقلیه اگر خوب درست استفاده کنی به هیچ کس اتفاقی نمی افتد ماشین آلات زیر دست راننده مثل یک جسد است راننده باید راننده باشد رانندگی با تناژبالا با خواب آلودگی خستگی بی حوصله گی با بدرفتاری با لجبازی هیچ کدام اینها با رانندگی ساز گار نیست به یاری الله همه ما راننده خوبی باشیم تا کسی صدمه نبیند انشاالله
      • FR ۰۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
        0 0
        همه اینا که گفتی درست ولی یه وانت نباید با کوچکترین تصادف بپوکه
    • مهدی IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      10 2
      پاسخ
      اولا راننده پیکان وانت از پشت زده به نیسان چرا به نیسان خورده میگیرید دوما راننده اگه درست رانندگی کنه هیچ اتفاقی نمی افته گذشته از اینا اگه نیسان آبی نباشه نصف بار مملکت میمونه رو زمین زبون بسته مثل مرد داره بار میبره
    • خسرو IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      2 0
      پاسخ
      باسلام و درود به همه دوستان و کاربران گرامی درست راننده هر وسیله نقلیه باید تمام اصول رانندگی را به کار بگیره حتی کم اهمیت ترین موردی که بنظرنمیاد مهمترین چیز در انندگی خودرو بدون عیب ‌و ایمن و مخصوصاجاده که با مصالح و عرض بندی و شیبها و پیچهای نامناسب و تپه و چاله که مخصوصا در روز های بارندگی جمع شدن آب در یک نقطه و رعایت نکردن سرعت و فاصله مناسب نبودن پلیسهای محترم و زحمتکش در قسمتهای حادثه ساز جاده ها باعث بیشترین تصادف‌های مهم و خطرناک که موجب از دست دادن عزیزانمان میشه باید جلوی تولید خودروهای بی کیفیت را گرفت
    • شبرو IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      5 0
      پاسخ
      ترا به خدا از رانندگان تست سلامت روان بگیرید ،رانندگی ها فاجعه است..... .
    • IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      اول ایمنی بعدرانندگی

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