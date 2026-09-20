به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: از وقوع تصادف میان یک دستگاه وانت نیسان حامل روغن موتور و یک دستگاه وانت پیکان در اتوبان قزوین-کرج خبر داد و افزود: این حادثه ساعت ۱۲:۳۰ امروز ۲۹ شهریورماه در کیلومتر ۳۵ اتوبان قزوین-کرج در استان قزوین رخ داد.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه وانت پیکان از پشت با یک دستگاه وانت نیسان برخورد کرد که در پی این تصادف، هر ۲ خودرو واژگون و دچار حریق شدند.

سرهنگ محبی ادامه داد: وانت نیسان حامل روغن موتور بوده و عوامل امدادی و پلیس در محل حادثه حضور دارند.

رئیس پلیس راه فراجا تصریح کرد: علت وقوع این حادثه در حال بررسی است و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی کارشناسان، جزئیات علت حادثه اعلام خواهد شد.