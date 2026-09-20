آغاز کشت کلزا در لرستان؛ ۶۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ندا محمدی‌پور با بیان اینکه کشت کلزا در مناطق سردسیر استان آغاز شده است، اظهار داشت: برای تأمین بذر مورد نیاز این مناطق، تاکنون حدود ۱۴ تن بذر کلزا در ارقام مختلف تأمین شده و فرآیند توزیع آن بین کشاورزان در حال انجام است.

تأمین ۳۰ تن بذر کلزا برای مناطق گرمسیر

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین از تأمین بذر مورد نیاز مناطق گرمسیر استان خبر داد و گفت: برای این مناطق نیز ۳۰ تن بذر کلزا تأمین شده است که طی چند روز آینده فرآیند توزیع آن آغاز خواهد شد.

محمدی‌پور تأکید کرد: تأمین به‌موقع بذر و فراهم کردن زمینه مناسب برای کشت، از اولویت‌های برنامه زراعی استان است و تلاش می‌شود عملیات کشت کلزا با رعایت تقویم زراعی و در زمان مناسب انجام شود.

تأکید بر توسعه کشت دانه‌های روغنی

وی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت دانه‌های روغنی در استان، خاطرنشان کرد: فراهم کردن نهاده‌های مورد نیاز و ایجاد شرایط مناسب برای آغاز و تداوم کشت، نقش مهمی در تحقق برنامه‌های زراعی استان دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: رعایت تقویم زراعی و انجام کشت در زمان مناسب، از عوامل مؤثر در استقرار مطلوب محصول و دستیابی به عملکرد مناسب در مزارع کلزا است.

ضرورت حضور مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی در مزارع

محمدی‌پور در ادامه با تأکید بر نقش مراکز جهاد کشاورزی در موفقیت کشت کلزا، از کارشناسان و مراکز جهاد کشاورزی خواست در طول دوره کشت، به‌ویژه با توجه به اهمیت رعایت تاریخ مناسب کشت، آماده‌سازی و تهیه بستر مناسب، رعایت تراکم و عمق مناسب کاشت، حضور و نظارت مستمر در مزارع داشته باشند.

وی افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی باید با ارائه توصیه‌های فنی، کشاورزان را در مراحل مختلف کشت کلزا راهنمایی کنند تا شرایط لازم برای استقرار مناسب محصول فراهم شود.

انتقال به‌موقع توصیه‌های فنی به کشاورزان

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: حضور میدانی کارشناسان و انتقال به‌موقع توصیه‌های فنی به کشاورزان می‌تواند نقش مؤثری در استقرار مناسب بوته‌ها، افزایش عملکرد و دستیابی به تولید مطلوب در مزارع کلزا داشته باشد.

با آغاز کشت کلزا در مناطق سردسیر لرستان و تأمین بذر مورد نیاز مناطق گرمسیر، روند اجرای برنامه کشت این محصول در شهرستان‌های مختلف استان ادامه دارد و مراکز جهاد کشاورزی نیز موظف به همراهی و ارائه خدمات فنی و کارشناسی به بهره‌برداران هستند.