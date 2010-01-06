نگرانی از وضعیت قنوات دانشگاه تهران/ آسیب دیدگی فضای سبز دانشگاه

سید محمد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب درباره وضعیت رشته قناتهای دانشگاه تهران گفت: بررسی های دانشگاه تهران نشان می دهد آبی که از رشته قنات های دانشگاه تهران قابل استحصال است به مرور کاهش پیدا می کند و افراد با تجربه ای که در این حوزه سر رشته دارند نیز از وضعیت قنوات دانشگاه تهران ابراز نگرانی کرده اند.

وی افزود: حلقه های چاه در مسیر رشته قناتهای دانشگاه تهران در بعضی مکانها دچار ریزش شده که در برخی موقعیت ها این ریزش بسیار زیاد است. ریزش دیواره چاهها در مسیر رشته قناتهای دانشگاه تهران به یکی از عوامل قابل توجه جهت کاهش آب قابل استحصال از رشته قناتها توسط دانشگاه تهران بدل شده است به طوری که دانشگاه تهران فقط از 20 درصد ظرفیت آب قناتها بهره مند می شود.

سید محمد مقیمی با اذعان به اینکه دانشگاه تهران در حال حاضر و به خصوص در تابستان برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز پردیس مرکزی و کوی دانشگاه در مضیقه قرار دارد به مهر گفت: خبرگان اعتقاد دارند اگر هرز رفت آب رشته قناتهای دانشگاه تهران ادامه پیدا کند ممکن است در زمینه آبیاری فضای سبز دانشگاه با مشکل مواجه شویم کما اینکه فضای سبز به این دلیل کمی آسیب نیز دیده است.

معاون دانشگاه تهران یادآور شد: یک دهه گذشته جریان آب در داخل دانشگاه تهران آن قدر مشهود بود که محیط با طراوت تری نسبت به امروز در داخل دانشگاه احساس می شد.

وی از انجام مطالعه اولیه ای بر روی وضعیت رشته قناتهای دانشگاه خبر داد و گفت: شهرداری تهران نیز در این زمینه مطالعه ای انجام داده که وقتی این مطالعات مکمل یکدیگر شدند، عملیات لایروبی قناتهای دانشگاه تهران از 9 ماه گذشته در قالب دیوارچینی های لازم و خارج کردن گل و لای های داخل قنات کلید خورد.

به گفته مقیمی، لایروبی رشته قناتهای دانشگاه تهران از رشته قنات اوین آغاز و عملیات لایروبی تا قبل از زندان اوین انجام شده است و از 20 روز پیش نیز لایروبی رشته قناتی که سرچشمه اش از فرحزاد است شروع شده است.

معاون دانشگاه تهران گفت: به نظر می رسد از زمانی که رشته قناتهای دانشگاه تهران مورد بهره برداری قرار گرفته اند کار اصولی، علمی و عملیاتی به شکلی که در حال حاضر برای لایروبی آن در حال انجام است صورت نگرفته بوده است.

وی با بیان اینکه با لایروبی رشته قناتهای دانشگاه تهران مشکل آب دانشگاه برطرف می شود به مهر گفت: با لایروبی رشته قناتهای دانشگاه تهران 50 لیتر در ثانیه به منبع آبی دانشگاه تهران اضافه می شود که برای استفاده جهت فضای سبز دانشگاه مناسب است و امیدواریم دوباره شاهد جریان آب روان در داخل جوی های دانشگاه تهران باشیم.

به گزارش مهر، خیلی از دانشگاه تهرانی ها از قناتهایی که متعلق به دانشگاه آنها است بی اطلاعند. قناتهایی که به دلیل مشکلاتی چون ریزش، دستبرد، آلودگی و هدر رفت آب به نفس نفس افتاده اند.