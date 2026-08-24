تأمین ارز دارو در چهار ماه نخست سال تقویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی‌مجد اظهار داشت: در کنار ایجاد و حفظ ذخایر استراتژیک دارو، مدیریت بهتر تأمین دارو نیز به‌صورت مستمر در دستور کار قرار داشت و پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع ارزی مورد نیاز انجام شد.

وی افزود: در سال جاری و به‌ویژه در چهار ماه نخست سال، تلاش شد میزان ارز اختصاص‌یافته به حوزه دارو افزایش یابد تا تأمین اقلام مورد نیاز با شرایط بهتری انجام شود و نیازهای دارویی کشور به‌موقع مدیریت شود.

شهابی‌مجد تصریح کرد: منابع پیش‌بینی‌شده برای ذخایر استراتژیک، برای هدف مشخص خود یعنی مدیریت شرایط اضطرار و بحران حفظ شد و تأمین نیازهای جاری دارویی از سایر منابع و از طریق پیگیری برای تأمین ارز مورد نیاز دنبال شد.

وی تأکید کرد: تفکیک منابع جاری و ذخایر استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که استفاده از منابع ذخیره استراتژیک برای تأمین نیازهای روزمره، می‌تواند در زمان وقوع بحران، توان کشور برای مدیریت شرایط اضطراری را کاهش دهد.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در کنار تلاش برای حفظ ذخایر راهبردی، با مذاکره و پیگیری مستمر با بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای مدیریت بهتر تأمین دارو دنبال شده است.