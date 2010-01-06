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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۳۸

با تصویب دولت ؛

افزایش سود بازرگانی برنج تا پایان سال تمدید شد

افزایش سود بازرگانی برنج تا پایان سال تمدید شد

پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد: هیئت دولت به منظور حمایت از برنج‌کاران کشور، مصوبه افزایش سود بازرگانی برنج به 41 درصد طی دوره برداشت برنج داخلی (شهریور تا اول دی) را تا پایان سال 1388 تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1388 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه مورخ 22/6/1388 (موضوع افزایش سود بازرگانی برنج) را اصلاح کرد که بر اساس آن  عبارت «تاریخ 1/10/1388» به عبارت «پایان سال 1388» تغییر می‌یابد و بدین ترتیب، سود بازرگانی واردات برنج خوراکی تا پایان سال جاری 41درصد خواهد بود.

این مصوبه در تاریخ 15/10/ 1388 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

دولت در مصوبه مورخ 22/6/1388 سود بازرگانی واردات انواع برنج خوراکی را با هدف حمایت از برنج تولید داخل از 21درصد به 41درصد افزایش داده بود.

کد مطلب 1012464

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