افزایش سود بازرگانی برنج تا پایان سال تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1388 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه مورخ 22/6/1388 (موضوع افزایش سود بازرگانی برنج) را اصلاح کرد که بر اساس آن عبارت «تاریخ 1/10/1388» به عبارت «پایان سال 1388» تغییر می‌یابد و بدین ترتیب، سود بازرگانی واردات برنج خوراکی تا پایان سال جاری 41درصد خواهد بود.

این مصوبه در تاریخ 15/10/ 1388 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

دولت در مصوبه مورخ 22/6/1388 سود بازرگانی واردات انواع برنج خوراکی را با هدف حمایت از برنج تولید داخل از 21درصد به 41درصد افزایش داده بود.

