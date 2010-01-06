ترسیم آینده نگاری در 5 فناوری/ تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی منتظر روز چهارشنبه در همایش ملی آینده نگاری فناوری ایران 1404 در کتابخانه ملی افزود: پس از تدوین برنامه چشم انداز کشور ضرورت نگاه آینده نگارانه حس شد که این ضرورت در مرکز تحقیقات سیاست کشور پیش آمد.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به اولین تجربه آینده نگاری در جهان گفت: اولین آینده نگاری حدود 40 سال قبل در ژاپن آغاز شد که در این کار آنها دوره‌های پنج ساله برای آینده نگاری ترسیم کردند و پس از ژاپن نیز کشورهای کره جنوبی، آلمان، فرانسه و آمریکا فعالیت هایی در حوزه آینده نگاری انجام دادند.

منتظر در خصوص تجربه ایران در حوزه های آینده نگاری گفت: ما در ایران حدود یک دهه قبل مطالعات ملی را در حوزه فناوری‌های نوین آغاز کردیم تا مشخص شود برای رسیدن به آینده چه باید کرد.

وی گروه هایی نخبگان، سیاستگذاران و صنعتگران را از جمله گروه هایی برشمرد که ذی نفعان آینده نگاری محسوب می شوند و اضافه کرد: سیاستگذاران بهره برداران اصلی آینده نگاری هستند.

منتظر به حضور متخصصان ایرانی در ترسیم آینده نگاری اشاره کرد و افزود: 450 متخصص ایرانی سناریوهای مختلف را در 8 حوزه شروع کار کردند و هم اکنون فعالیت در 5 حوزه الکترونیک و سخت افزار، مخابرات، هوا و فضا، فناوری‌های دریا، فناوری اطلاعات و نرم افزار و زیست فناوری به پایان رسیده و در سه گروه دیگر که نانو و فناوری‌های مرتبط با انرژی نیز در آن گروه قرار دارند، فعالیت با سرعت کمتری پیش می رود.

وی خاطرنشان کرد: همایش ملی آینده نگاری فناوری ایران 1404 در تلاش است که نتیجه فعالیت‌های سه و نیم ساله کشور را در این حوزه معرفی کند و نتایج این فعالیت، نتیجه کار تمرینی است که از این پس با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اظهار داشت: طرح پایلوت آینده نگاری ایران 1404 (پامفا 1404) در معرض دید و بررسی صاحبنظران قرار گرفته است و اگر قرار است راه پر فراز و نشیب علم و فناوری را طی کنیم باید بدانیم که به کدام سمت حرکت می کنیم.

منتظر تاکید کرد: آینده پژوهی نشان می‌دهد که ما برای آینده چه کار باید انجام دهیم و این حوزه موضوعی بین دانش و فناوری است.

وی اظهار داشت: ما در انجام پایلوت طرح آینده نگاری ایران 1404 تلاش کردیم یک تجربه عملی، ملی و بومی را در ایران به انجام برسانیم و در ابتدا سعی کردیم یک کار تمرینی انجام داده و فضای عمومی سیاستگذاری بر روحیات جامعه را در برابر این موضوع بسنجیم.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: مهمترین اولویتها برای سرمایه گذاری فناوری هم از نتایج آینده نگاری فن‌آوری کشور تهیه شد.