به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی عصر یکشنبه در دیدار با مشاور وزیر آموزش و پرورش، مدیرکل و جمعی از کارکنان آموزش و پرورش کردستان، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: امیدواریم سال تحصیلی پیش‌رو به فضل الهی سالی همراه با موفقیت و دستاوردهای مطلوب برای دانش‌آموزان و مجموعه آموزش و پرورش باشد.

وی با اشاره به سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) افزود: یکی از سخنان ارزشمند آن حضرت این است که انسان عزیز اگر حق را رها کند، به ذلت می‌رسد و فردی که به ظاهر در جایگاه پایینی قرار دارد، اگر حق را بپذیرد، عزتمند خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ادامه داد: این نگاه نشان می‌دهد که عزت واقعی انسان به جایگاه ظاهری، امکانات و قدرت مادی وابسته نیست، بلکه پایبندی به حق و ایستادگی بر اصول است که به انسان عزت می‌بخشد.

پورذهبی با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ اخیر بیان کرد: در روزهای نخست جنگ، فشار و حملات دشمن بسیار گسترده بود و بخش‌هایی از زیرساخت‌ها و مراکز مهم کشور مورد هدف قرار گرفت، اما با وجود این شرایط، ساختار کشور دچار فروپاشی نشد و مسئولان و مردم مسیر مقاومت را ادامه دادند.

وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی مراکز در کردستان گفت: در جریان حملات، برخی مراکز و زیرساخت‌ها مورد هدف قرار گرفتند و خسارت‌هایی به مجموعه‌های مختلف وارد شد، اما این فشارها نتوانست اراده مردم و مسئولان را در دفاع از کشور تضعیف کند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، اعتمادبه‌نفس را یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: اگر این اعتمادبه‌نفس در جامعه شکل نگرفته بود، مواجهه با چنین شرایطی می‌توانست آثار متفاوتی داشته باشد، اما مردم ایران طی دهه‌های گذشته نشان داده‌اند که در برابر فشار و تهدید، توان ایستادگی دارند.

پورذهبی افزود: در جریان جنگ اخیر، کشور با وجود تحمل ضربات سنگین، انسجام خود را حفظ کرد و مسئولان، نیروهای مسلح و مردم در کنار یکدیگر ایستادند؛ این مسئله نشان‌دهنده ظرفیت بالای نظام جمهوری اسلامی برای عبور از بحران‌هاست.

وی با اشاره به دیدار اخیر خود با جمعی از مسئولان کشور گفت: نکته قابل توجه این بود که در شرایطی که کشور با فشار و حملات دشمن مواجه شده بود، هیچ‌یک از مسئولان به دنبال فرار از مسئولیت نبودند و مجموعه مدیریتی کشور وظایف خود را دنبال کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان تأکید کرد: حفظ انسجام، مسئولیت‌پذیری و اعتمادبه‌نفس ملی از سرمایه‌هایی است که باید به نسل جوان منتقل شود و آموزش و پرورش در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارد.

پورذهبی در پایان گفت: امروز وظیفه آموزش و پرورش تنها آموزش مطالب درسی نیست، بلکه باید دانش‌آموزانی تربیت شوند که در کنار دانش و مهارت، از هویت، عزت نفس، مسئولیت‌پذیری و توان ایستادگی در برابر مشکلات برخوردار باشند.