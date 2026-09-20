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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

محکوم متواری مسلح در درگیری با پلیس لارستان کشته شد

محکوم متواری مسلح در درگیری با پلیس لارستان کشته شد

لارستان- فرمانده انتظامی لارستان از کشته شدن یک محکوم متواری مسلح در درگیری با پلیس این شهرستان خبر داد و گفت: ۲ همدست این فرد نیز دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی گفت: یک محکوم متواری که سابقه سرقت مسلحانه داشت، شب گذشته پس از شناسایی در یکی از بخش‌های این شهرستان، با مأموران انتظامی درگیر شد.

وی افزود: این فرد به محض مشاهده مأموران، با سلاحی که در اختیار داشت به سمت آنان تیراندازی کرد و با وجود اخطارهای مکرر عوامل انتظامی، از تسلیم شدن خودداری کرد.

فرمانده انتظامی لارستان ادامه داد: مأموران با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح با این فرد مسلح درگیر شدند و وی را زمینگیر کردند که در این درگیری، محکوم متواری کشته شد.

سرهنگ رستمی با اشاره به دستگیری ۲ همدست این فرد گفت: یک قبضه سلاح نیز از صحنه درگیری کشف و ضبط شد.

کد مطلب 6953087

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