سه پروژه ورزشی مصوب دور اول سفر رئیس جمهوری به کرج افتتاح شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی فیروزگاه معاون مدیر کل و رئیس اداره تربیت بدنی کرج در ابتدا ضمن خیر مقدم به مدیرکل تربیت بدنی استان تهران سفر وی را به کرج پربرکت دانست و افزود: امیدواریم با حضور وی ورزش کرج شاهد رشد هرچه بیشتر باشد و بتوانیم مشکلات ورزشی این شهرستان را برطرف کنیم.

مدیرکل جدید تربیت بدنی استان تهران که مدت دو ماه است سکان تربیت بدنی را بر عهده گرفته است پس از بازدید از اداره تربیت بدنی کرج در جمع خبرنگاران گفت: باید به کرج نگاه ویژه ای شود، کرج از توانایی بسیار بالایی برخوردار است.

سیدرضا افتخاری افزود: ورزش این کلانشهر بزرگ بسیاری از قهرمانان ملی کشور را در خود جای داده است.

افتخاری بیان کرد: در حال حاضر 27 پروژه ورزشی در سطح استان تهران آماده بهره برداری است که تا ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت: در سفر اول ریاست جمهوری در کرج چهار پروژه تصویب شد که تا کنون سه پروژه افتتاح و تنها یک سالن است که با پیشرفت فیزیکی 90 درصد آماده بهره برداری می شود.

وی افزود: در دور دوم سفر رئیس جمهور نیز سه سالن ورزشی، یک زمین چمن مصنوعی استاندارد، دو زمین چمن طبیعی، یک سالن کشتی اشتهارد، یک استخر بانوان و چندین پروژه دیگر با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال تصویب شد که امیدواریم اعتبارات آن در ابتدای سال 89 به دست ما برسد و ما بتوانیم در اختیار اداره تربیت بدنی کرج قرار بدهیم.

وی گفت: در حال حاضر رختکن میان جاده، سالن بانوان در مجموعه انقلاب ، ساختمان اداره تربیت بدنی کرج، زمین چمن ماهدشت، استخر سرپوشیدن مشکین دشت، استخر بانوان در مجموعه انقلاب، استخر سرپوشیده کمالشهر، سالن ورزشی کندر، زمین چمن مصنوعی اشتهارد ، بازسازی مجموعه تختی، جاده تندرستی، سالن حصار، سالن ورزشی آدران، خوابگاه ورزشکاران، سایت تیراندازی و خانه ورزشهای رزمی پیشرفت فیزیکی از 10 تا 97 درصد را داشته اند که امیدواریم این پروژه ها با اختصاص اعتبارات بیشتر هرچه سریعتر در اختیار ورزشکاران کرجی قرار گیرد.

در مراسم امروز رئیس شورای شهر کرج نیز دیداری با مدیرکل تربیت بدنی استان تهران داشت و فرماندار کرج در مراسمی در محل فرمانداری با افتخاری در ارتباط با ورزش این شهرستان به گفتگو نشستند.