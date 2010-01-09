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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

نشست "نقد چندگانگی الوهیت مسیحی" امروز برگزار می‌شود

نشست علمی "نقد چندگانگی الوهیت مسیحی" از سوی معاونت پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) شنبه 19 دی‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر خواص از اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی درباره موضوع نشست سخنرانی خواهد کرد.

این نشست ساعت 18 امروز شنبه 19 دی سالن شماره 2 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار خواهد شد .

کد مطلب 1013719

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