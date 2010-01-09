اصولی مدیرعامل نفت خزر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله جشن ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با صدر و حکمی علی اصولی را به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نفت خزر منصوب کرد.

در حکم معاون وزیر نفت خطاب به مدیرعامل جدید شرکت نفت خزر آمده است: برنامه‌ریزی جامع و ساماندهی مدیریت اجرای طرح‌های اکتشاف نفت و گاز در حوزه دریای خزر و تسریع در ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز با هدف بهره‌برداری هر چه سریعتر از منابع هیدروکربوری حوزه دریای خزر از جمله اولویت‌های کاری شرکت نفت خزر است.

گفته می شود اختلاف نظر بین مدیریت شرکت نفت خزر و شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از سکوی نیمه شناور ایران البرز و آغاز حفاری اکتشافی ایران در دریای خزر عامل این تغییر و تحول مدیریتی بوده است.

با گذشت حدود 165 روز از افتتاح رسمی سکوی نیمه شناور ایران البرز هنوز حفاری اولین چاه اکتشافی ایران در دریای خزر توسط این سازه 14 هزار و 500 تنی آغاز نشده است.



گفتنی است، علی اصولی تا چند ماه قبل ریاست حراست وزارت نفت را برعهده داشت.