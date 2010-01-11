24 برابر شدن تعداد دانشجویان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کلهر روز دوشنبه در اجلاس مشترک دبیران شورای اطلاع رسانی مناطق 14 گانه دانشگاه آزاد اسـلامی، خاطرنشان کرد: به برکت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تأسیس و فعالیتهای گسترده آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، شاخص تعداد دانشجویان کشور به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شده است.

رئیس دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با تشریح اقدامات این دانشگاه در توسعه فرهنگی کشور گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با 357 واحد دانشگاهی و مرکز آموزشی و 2 میلیون و 599 هزار فارغ‌ التحصیل و بیش از ‌یک میلیون و 500 هزار دانشجو بزرگترین مجتمع آموزشی جهان محسوب می شود.

وی بر ضرورت تحقق منویات مقام معظم رهبری در عرصه جنبش نرم افزاری، تولید علم، ایجاد کرسیهای آزاد اندیشی، نظریه پردازی، نقد و مناظره و برنامه ریزی فراگیر برای حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد و افزود: دانشگاه آزاد از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده است.