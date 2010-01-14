به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترند جمهوری آذربایجان، ایران و جمهوری آذربایجان قراردادی برای انتقال سالانه 100 میلیون متر مکعب ( معادل 1.2 میلیون متر مکعب در روز) گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به استانهای شمالی ایران امضا کردند.

هم اکنون امکان واردات این حجم از گاز طبیعی از طریق خط لوله ای به طول یکهزار و 474 کیلومتر وجود دارد که حدود 296 کیلومتر آن در خاک آذربایجان ساخته شده است.

این خط لوله از ظرفیت انتقال سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است که در حال حاضر حجم گاز انتقال شده از آن حدود 500 میلیون متر مکعب است که پیش بینی می شود این میزان در آینده افزایش یابد.

تاکنون از سوی مسئولان دو کشور در مورد قیمت گاز وارداتی از آذربایجان اظهار نظری نشده است.

پیش از این نیز ایران و ترکمنستان برای واردات سالانه 14 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ترکمنستان با قیمت 170 دلار به ازای هر یکهزار متر مکعب به توافق رسیده بودند.

به گزارش مهر، هم اکنون سهم ایران در تجارت جهانی گاز کمتر از یک درصد است و مسئولان وزارت نفت پیش بینی می کنند با افزایش واردات گاز از ترکمنستان و آذربایجان سهم خود را در بازار گاز به 8 درصد افزایش دهند.