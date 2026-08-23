به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت، کارگاه آنلاین نمایشنامهنویسی با عنوان «جامعهشناسی ساختار در نمایش مقاومت» با تدریس شهرام احمدزاده به عنوان سومین دوره از سلسله کارگاههای آنلاین نمایشنامهنویسی جشنواره تئاتر مقاومت در بخش «افق مقاومت» برگزار میشود.
این کارگاه تخصصی با هدف ارتقای دانش و مهارت علاقهمندان حوزه نمایشنامهنویسی، روزهای ۷ و ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸ برپا میشود.
علاقهمندان برای ثبتنام در این کارگاه میتوانند از طریق پیامرسان «بله» با شماره ۰۹۲۲۲۴۶۲۰۵۲ در ارتباط باشند.
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظمتبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار میشود.
نظر شما