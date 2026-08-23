به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، رئیس پلیس آگاهی خراسان‌شمالی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از مدارس و اماکن دولتی بجنورد موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: کارآگاهان با بررسی صحنه‌های سرقت و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی چهار سارق حرفه‌ای و یک مالخر شدند که پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان‌شمالی گفت: در بازرسی از منزل مالخر نیز مقادیری اموال مسروقه شامل مانیتور، کیس، اسپیکر، پرینتر و ابزارآلات کشف شد.

وی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات فنی به چهار فقره سرقت از مدارس و اماکن دولتی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.