مأموریت طارمی در الوصل/ حفظ صدرنشینی و فتح آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الوصل امارات روز شنبه از جذب مهدی طارمی مهاجم ایرانی فصل گذشته تیم فوتبال المپیاکوس یونان، خبر داد تا این بازیکن تجربه جدیدی را در فوتبال کشورهای عربی آغاز کند.

رسانه عربی «annahar» نوشت: باشگاه الوصل جزئیات مالی این انتقال و مدت قرارداد طارمی را اعلام نکرده است، اما این مهاجم ایرانی در تیم جدید خود پیراهن شماره ۹ را بر تن خواهد کرد.

این دومین تجربه طارمی در فوتبال کشورهای عربی محسوب می‌شود. او پیش از این دو فصل برای الغرافه قطر بازی کرده بود و در ۴۳ مسابقه، ۲۲ گل به ثمر رساند.

طارمی دوران حرفه‌ای خود در فوتبال اروپا را از ریو آوه پرتغال در فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۰ آغاز کرد و پس از یک فصل راهی پورتو شد. او سپس در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به اینتر میلان ایتالیا پیوست و پس از آن تجربه حضور در المپیاکوس یونان را پشت سر گذاشت.

این مهاجم ایرانی در مجموع دوران باشگاهی خود تاکنون ۴۸۶ بازی انجام داده و موفق به ثبت ۲۲۱ گل شده است. طارمی همچنین ۱۲ عنوان قهرمانی در کارنامه خود دارد که آخرین آنها قهرمانی در سوپرجام یونان همراه با المپیاکوس در فصل گذشته بود.

طارمی در عرصه ملی نیز در جام جهانی ۲۰۲۶ برای تیم ملی ایران به میدان رفت، اما نتوانست در این مسابقات گلزنی کند و تیم ملی ایران در مرحله گروهی از رقابت‌ها کنار رفت.

انتقال طارمی به الوصل در شرایطی انجام شده که این تیم اماراتی شروع قدرتمندی در فصل جدید داشته است. الوصل هر دو مسابقه ابتدایی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و در حال حاضر در صدر جدول لیگ امارات قرار دارد.

الوصل همچنین خود را برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا آماده می‌کند. این تیم که فصل گذشته لیگ امارات را در جایگاه سوم به پایان رساند، کار خود در رقابت‌های آسیایی را از ۱۴ سپتامبر و با دیدار برابر القادسیه عربستان آغاز خواهد کرد.