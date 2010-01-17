درخواست برای نامگذاری "روز جهانی پایداری و مقاومت" در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در منامه، به مناسبت اولین سالروز جنگ ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه غزه، در بحرین همایش مردمی باشکوهی با حضور ابراهیم کمال الدین رئیس جمعیت مبارزه با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، جلال فیروز نماینده پارلمان بحرین و سفیر جمهوری اسلامی ایران در منامه برگزار شد.



در این همایش که با هدف بزرگداشت مقاومت مردم قهرمان غزه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی برگزار شد، برگزار کنندگان خواهان تعیین این روز به عنوان "روز جهانی پایداری و مقاومت" در برابر تروریسم، جنایات جنگی و تجاوزات حقوق بشر شدند و اعلام کردند سالروز جنگ علیه غزه با هدف بیداری وجدان بشری و مخالفت با سکوت بین المللی و سرپوش گذاردن آمریکا بر تجاوزات و سرکوب رژیم صهیونیستی است.



بارزترین مسئله در اولین سالگرد جنگ صهیونیستها گزارش ریچارد گلدستون قاضی تبعه آفریقای جنوبی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را به تصویب رسانده است و طی آن اذعان داشته اقدام اسرائیل، جنایت جنگی است. گزارش خواستار مجازات مسئولین ودست اندرکاران این جنایات شده است و درصورت ممکن نبودن چنین امری، شورای امنیت سازمان ملل متحد باید آن را به دادگاه جنایی بین المللی ارجاع دهد.



برگزار کنندگان این همایش 4 هدف محوری به شرح زیر را دنبال می کردند:



اول: جاودانه نگاه داشتن سالروز جنگ غزه و تبدیل آن به سالروزی جهت بیدار کردن وجدان بشریت در برابر ماشین تروریستی صهیونیسم.



دوم: ارسال پیامی برای مردم مظلوم فلسطین و غزه مقاوم که طی آن موضع واقعی مردم بحرین در سایه سکوت شرم آورعربی و بین المللی در قبال آنچه در فلسطین می گذرد، بیان شود.



سوم: بسیج همتهای والای بشری برای پیگیرد مسئولین کشتارها و محاصره غزه از طریق مجاری حقوقی و محافل بین المللی و سازمانهای متخصص و تبدیل این سالروز به یک اجلاس سالیانه با هدف پیگیری تجاوزات آشکار حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی و اتخاذ ابتکار عملهای لازم در قبال آن.



چهارم: تشویق طرفداران و حامیان غزه و فلسطین به اعمال فشار مردمی علیه رژیمهای عربی برای اتخاذ مواضعی شایسته در مرحله حساس کنونی که امت در مبارزات خود با رژیم تروریست اسرائیل روبرو است.



در این همایش، سخنرانان ضمن محکوم کردن رژیم توسعه طلب صهیونیستی و تجاوزات مکرر آن علیه مردم مقاوم لبنان و فلسطین، سکوت کشورهای عربی و مجامع بین المللی در برابر تجاوزات مکرر این رژیم و تداوم محاصره مردم مظلوم غزه را شدیدا محکوم و از مقاومت مردم قهرمان فلسطین تمجید کردند.



گفتنی است در این همایش که علاوه بر سخنرانی و اجرای سرودهایی در همبستگی با مردم فلسطین، فیلم مستندی از جنایات این رژیم نیز به نمایش درآمد، جمع کثیری از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، روحانیون، اساتید دانشگاهها، اصحاب جراید و نویسندگان و نیز برخی از سفارتخانه های خارجی مقیم بحرین حضور داشتند، حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین نیز حضور یافت.

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