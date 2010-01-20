توجه به اخلاق در فعالیتهای آموزش و پرورش باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم عصر چهارشنبه در همایش شورای آموزش و پرورش آموزش و پرورش که در محل سالن اجتماعات استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: موقیعت استان در زمینه تعلیم خوب است هر چند صد در صدی نیست و باید در حوزه‌ های تعلیم با برنامه‌ ریزی میان مدت و بلند مدت جایگاه علمی استان ارتقا که یکی از شاخصهای جدی در این بخش میزان قبولی و ورودی دانشگاه هاست.

استاندار قزوین با اشاره به اینکه استان قزوین در حال حاضر دارای رتبه 10 کشوری در کنکور است، افزود: ما می ‌توانیم در سایه برنامه ریزی دقیق و اصولی به رتبه اول در این زمینه دست پیدا کنیم.

استاندار یادآور شد: بسیاری از آموزشگاه های استان مشمول بازسازی و تخریب هستند که به دلیل اعتبارات کم استان باید بتوانیم با تلاش بیشتر و افزایش ظرفیتها ونیز استفاده بیشتر ازمشارکت خیرین استان و به صورت هدفمند به این کار سامان دهیم.

عجم خاطرنشان کرد: قانون شوراهای آموزش و پرورش که آئین ‌نامه‌های آن هم تدوین شده است نیازمند اصلاح است زیرا در این قانون بیشتر به وظایف شورا در زمینه نظارت و پشتیبانی و تجهیزات مدارس توجه شده و از اهداف آموزشی و مسائل تربیتی غفلت شده است.

وی از اعضا شورا خواست همه توان خود را برای خدمت به دولت انجام دهند و اجازه ندهند فرصتها از دست برود و به فرمانداران هم توصیه کرد با اهمیت دادن بیشتر به امور پرورشی در مدارس نسبت به اختصاص فضایی برای این امر اقدام کنند.

استاندار، نبود فضای مناسب برای کارهای علمی و پرورشی را از مشکلات موجود آموزش و پرورش دانست و بر تقویت ساختار آموزشی مناطق محروم استان تاکید کرد.

سعید میربها فرماندار قزوین هم به نرخ بی سوادی در دوران قبل از انقلاب اشاره کرد و گفت: خوشبختانه پس از انقلاب مشکل بی سوادی در کشور تاحد قابل قبولی حل شده و امیدواریم با مشارکت بیشتر مردم جشن سوادآموزی در سالهای آینده در کشور برگزار شود.

وی تعلیم و تربیت را امری ضروری و مکمل یکدیگر دانست و افزود: اگر به امور تربیتی و پرورشی کم اهمیت دهیم دانش آموزانی تربیت خواهند شد که در روز عاشورا حادثه می آفرینند و به احکام بی توجه می شوند.

فرماندار قزوین یادآور شد: شورای آموزش و پرورش در تربیت نیروی متعهد و برنامه ریزی در مسیر گسترش فرهنگ دینی در مدارس می تواند نقش مهمی ایفا کند.