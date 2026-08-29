کشف ۱۶ دستگاه ماینر از یکی از کارگاه های صنعتی در آران و بیدگل

سرهنگ قدرت‌الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر استفاده غیرمجاز از برق و فعالیت مشکوک در یکی از کارگاه‌های صنعتی شهرستان آران و بیدگل، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی ابراز کرد: مأموران پس از انجام بررسی‌های اطلاعاتی و اطمینان از صحت گزارش، با هماهنگی مرجع قضائی با همکاری پلیس آگاهی شهرستان از محل مورد نظر بازدید کردند که در جریان بازرسی، ۱۶ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد دستگاه‌های استخراج رمزارز به‌صورت مخفیانه در این کارگاه نگهداری و مورد استفاده قرار می‌گرفتند که در ادامه، تجهیزات کشف‌شده جمع‌آوری و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز علاوه بر مصرف قابل توجه انرژی و ایجاد فشار بر شبکه برق، می‌تواند زمینه‌ساز بروز خسارت و آسیب به زیرساخت‌های عمومی شود و پلیس با موارد غیرقانونی در این زمینه برخورد خواهد کرد.

سرهنگ صالحان افزود: در پایان از شهروندان و صاحبان واحدهای صنعتی و صنفی درخواست می‌کنیم هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استفاده غیرمجاز از تجهیزات استخراج رمزارز یا دستکاری و برداشت غیرقانونی از شبکه برق را از طریق مراجع قانونی و مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند و تأکید کرد رعایت مقررات و استفاده قانونی از انرژی، مسئولیتی عمومی برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از تضییع حقوق سایر شهروندان است.